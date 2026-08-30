Ściema, czyli work in progress
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Świat

Ściema, czyli work in progress

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Jason Arday w 2024 roku
Jason Arday w 2024 roku Źródło: Wikipedia / ConiferousForest19/CC0
Z INNEJ PERSPEKTYWY Trzydzieści lat temu Alan Sokal, profesor fizyki na nowojorskim uniwersytecie, zakpił z postmodernistycznego bełkotu, udającego język naukowy;

bełkotu, który już wtedy mocno okopał się w wiodących ośrodkach naukowych za oceanem, zwłaszcza tych związanych z naukami humanistycznymi. Profesor Sokal wysłał do jednego z bardziej poważanych w tym środowisku periodyków naukowych („Social Text”) artykuł udowadniający ścisły związek między przemianami społecznymi i kulturowymi (w tym feminizmem) a… grawitacją kwantową.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Grzegorz Kucharczyk
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