Ściema, czyli work in progress

Z INNEJ PERSPEKTYWY Trzydzieści lat temu Alan Sokal, profesor fizyki na nowojorskim uniwersytecie, zakpił z postmodernistycznego bełkotu, udającego język naukowy;
bełkotu, który już wtedy mocno okopał się w wiodących ośrodkach naukowych za oceanem, zwłaszcza tych związanych z naukami humanistycznymi. Profesor Sokal wysłał do jednego z bardziej poważanych w tym środowisku periodyków naukowych („Social Text”) artykuł udowadniający ścisły związek między przemianami społecznymi i kulturowymi (w tym feminizmem) a… grawitacją kwantową.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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