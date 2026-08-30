Ściema, czyli work in progress

bełkotu, który już wtedy mocno okopał się w wiodących ośrodkach naukowych za oceanem, zwłaszcza tych związanych z naukami humanistycznymi. Profesor Sokal wysłał do jednego z bardziej poważanych w tym środowisku periodyków naukowych („Social Text”) artykuł udowadniający ścisły związek między przemianami społecznymi i kulturowymi (w tym feminizmem) a… grawitacją kwantową.