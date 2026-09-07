Lawina na jednym z najwyższych szczytów Rosji zabiła 11 wspinaczy

Lawina zeszła w niedzielę (6 września) około godz. 17:00 czasu lokalnego na górze Miżyrgi, jednym z najwyższych szczytów Rosji.
W rejonie znajdowała się grupa 33 alpinistów. Dziesięciu zdołało samodzielnie zejść w bezpieczne miejsce, sześciu kolejnych zostało ewakuowanych przez ratowników. Sześć osób nadal pozostaje zaginionych.
Akcja ratownicza na Kaukazie po zejściu lawiny
W akcję poszukiwawczo-ratowniczą zaangażowano 56 ratowników. Działania są prowadzone w bardzo niebezpiecznym terenie, utrudnia je ryzyko zejścia kolejnych lawin.
Władze zapowiedziały wykorzystanie śmigłowca Mi-8 oraz śmigłowca komercyjnego, gdy poprawią się warunki pogodowe.
Tragiczna wspinaczka w Rosji. Nie żyje 11 osób
Góra Miżyrgi (5047 m n.p.m.), położona w Kabardo-Bałkarii, jest ósmym co do wysokości szczytem Rosji i jednocześnie najniższym kaukaskim pięciotysięcznikiem.
Pierwszego radzieckiego wejścia na wyższy, zachodni wierzchołek Miżyrgi dokonali w 1936 r. Geogrij Michajłowicz Produkajew, Wołodia Naumienko oraz Irina Wiaczesławowna Korzun. W roku 1889 na niższy, wschodni wierzchołek wspiął się Herman Woolley.
Kabardo-Bałkaria od południa graniczy z Gruzją, od zachodu z Karaczajo-Czerkiesją, od północy z Krajem Stawropolskim, a od wschodu z Osetią Północną.
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