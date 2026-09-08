Trump chce przejąć Islandię? Kraj wzywa ambasadora USA

W poniedziałek (7 września) Trump opublikował w mediach społecznościowych grafikę, na której USA, Kanada, Grenlandia, Islandia, Meksyk, Ameryka Środkowa i Karaiby zostały przykryte amerykańską flagą, a cały przedstawiony obszar oznaczono jako "United States of America". Prezydent nie zamieścił żadnego wyjaśnienia.

Islandia wzywa ambasadora USA

W odpowiedzi szefowa islandzkiego MSZ Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir wezwała ambasadora USA Billy'ego Longa do ministerstwa. Według resortu podczas spotkania "jasno wyrażono stanowisko, że wpis był całkowicie niestosowny".

Nie ma informacji, aby Waszyngton wysunął formalne żądania dotyczące Islandii. Sama mapa nie jest dokumentem prawnym ani deklaracją zmiany granic. Jej publikacja nabiera jednak szczególnego znaczenia w kontekście wielokrotnie wyrażanego przez Trumpa zainteresowania przejęciem Grenlandii.

Trump od kilku lat argumentuje, że ta największa wyspa na świecie ma ogromne znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa USA. Jego stanowisko doprowadziło już do poważnych napięć między Waszyngtonem a Danią, do której należy Grenlandia.

Islandia leży na północnym Atlantyku, na wschód od Grenlandii. Jest członkiem NATO i odgrywa ważną rolę w monitorowaniu północnego Atlantyku oraz szlaków między Europą i Ameryką Północną.

Trump chce przejąć Grenlandię

Reuters zwraca uwagę, że Trump opublikował mapę w momencie, gdy kwestia Grenlandii i amerykańskich ambicji w Arktyce ponownie znalazła się w centrum uwagi.

Tego samego dnia Komisja Europejska ogłosiła inwestycję na Grenlandii w wysokości 200 mln euro. Chodzi o łączność cyfrową, surowce krytyczne, energetykę, mieszkalnictwo i edukację.

Na razie nie ma informacji o dalszych krokach dyplomatycznych Islandii ani o oficjalnej odpowiedzi Departamentu Stanu USA.

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