Francja zmienia mapę świata. Szef MSZ ogłosił decyzję

Decyzję ogłosił podczas wystąpienia na Sorbonie minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot. Jak podkreślił, "mapa nigdy nie jest całkiem neutralna", a stosowane od XVI wieku odwzorowanie Mercatora sztucznie powiększa obszary położone w pobliżu biegunów, jednocześnie zmniejszając optycznie regiony znajdujące się bliżej równika.

Na mapach wykorzystujących projekcję Mercatora Grenlandia wydaje się porównywalna rozmiarami z Afryką, choć w rzeczywistości jest od niej wielokrotnie mniejsza. Podobnie powiększone są wizualnie m.in. Europa, Rosja i Ameryka Północna, podczas gdy Afryka i Ameryka Południowa sprawiają wrażenie mniejszych niż są w rzeczywistości.

Francja na nowych mapach będzie mniejsza

Według Barrota zmiana ma służyć bardziej prawdziwemu przedstawianiu świata. – Zmiana mapy oczywiście nie zmienia świata. Ale skorygowanie obrazu, który go zniekształca, to już praca na rzecz prawdy – powiedział minister.

Odwzorowanie Eckerta IV zachowuje rzeczywiste proporcje powierzchni poszczególnych obszarów, choć – podobnie jak każda płaska mapa przedstawiająca kulistą Ziemię – powoduje inne zniekształcenia. W efekcie na nowych mapach Francja, podobnie jak USA, Chiny czy Rosja, będzie wyglądała na mniejszą niż w projekcji Mercatora.

Głosowanie w ONZ. Przeciw tylko USA

Decyzja Paryża wpisuje się w szerszą inicjatywę promowaną przez Unię Afrykańską, której celem jest odejście od map uznawanych za utrwalające zniekształcony obraz wielkości poszczególnych regionów świata. Kwestia zmiany standardów kartograficznych była również przedmiotem debaty w ONZ.

W piątek (4 września) Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych oficjalnie porzuciło odwzorowanie Mercatora na rzecz projekcji opartej na modelu Equal Earth, opracowanym w 2018 r. i wierniej oddającym rzeczywiste proporcje kontynentów. Przeciw głosowały jedynie Stany Zjednoczone, które określiły dokument jako "radykalny projekt ideologiczny".

Rezolucja, która została zgłoszona przez Togo i uzyskała poparcie 164 państw członkowskich, jest niewiążąca prawnie.

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