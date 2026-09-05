Afryka bardziej widoczna na mapie. USA przeciw propozycji ONZ

Za dokumentem zagłosowały 164 państwa. Stany Zjednoczone jako jedyne były przeciw. Rezolucja nie jest wiążąca, ale ma zachęcić m.in. rządy, szkoły i firmy technologiczne do odejścia od map zniekształcających powierzchnię kontynentów.

Inicjatywę przedstawiło Togo przy poparciu państw Unii Afrykańskiej. Za rezolucją opowiedziały się 164 kraje, sześć wstrzymało się od głosu, a Stany Zjednoczone jako jedyne zagłosowały przeciwko.

Przyjęcie dokumentu nie oznacza formalnego zakazu używania dotychczasowych map. Rezolucja ma przede wszystkim promować takie sposoby przedstawiania świata, które lepiej zachowują rzeczywiste proporcje powierzchni państw i kontynentów.

Minister spraw zagranicznych Togo Robert Dussey określił wynik głosowania jako przełomowy. "Historyczny moment: świat zdecydował się skorygować mapę" – napisał na platformie X. Według niego sprawa nie dotyczy wyłącznie kartografii. "Chodzi o sprawiedliwość, godność, równość i o to, w jaki sposób przedstawiamy nasz świat" – podkreślił.

Afryka niemal 14 razy większa od Grenlandii

Problem dotyczy przede wszystkim projekcji Mercatora, opracowanej w 1569 roku przez Gerardusa Mercatora na potrzeby żeglugi. Do dziś jest ona jednym z najbardziej rozpoznawalnych sposobów przedstawiania świata.

Jej wadą jest jednak znaczne zniekształcenie powierzchni. Im dalej dany obszar znajduje się od równika, tym większy może wydawać się na mapie. Wynika to z konieczności przedstawienia powierzchni zbliżonej do kuli na płaskiej, prostokątnej mapie.

Jednym z najbardziej charakterystycznych przykładów jest Grenlandia, która na niektórych mapach opartych na projekcji Mercatora wygląda na niemal równie dużą jak Afryka. W rzeczywistości powierzchnia Afryki jest prawie 14 razy większa od powierzchni Grenlandii.

– Przez zbyt długi czas tradycyjne przedstawienia kartograficzne zniekształcały postrzeganie rzeczywistej wielkości Afryki i innych regionów świata – ocenił Dussey. Jak dodał, "skorygowanie mapy oznacza skorygowanie sposobu, w jaki postrzegamy świat".

USA jako jedyne powiedziały "nie"

Rezolucja zachęca rządy, placówki edukacyjne, organizacje międzynarodowe oraz firmy technologiczne do korzystania m.in. z projekcji Equal Earth, która zachowuje proporcje powierzchni poszczególnych obszarów.

Przeciwko inicjatywie wystąpiły Stany Zjednoczone. Według przedstawionego stanowiska USA uznały ją za część radykalnego projektu ideologicznego.

Zmiany zapowiedziała już Francja. Minister spraw zagranicznych Jean-Noël Barrot poinformował, że kraj odejdzie od stosowania projekcji Mercatora na rzecz przedstawień dokładniej oddających rzeczywiste rozmiary państw.

Sama rezolucja ONZ nie jest prawnie wiążąca, dlatego nie oznacza, że dotychczasowe mapy automatycznie znikną ze szkół, atlasów czy internetowych serwisów. Ma jednak wywrzeć presję na instytucje, aby w sytuacjach, w których istotne jest porównywanie wielkości państw i kontynentów, korzystały z map zachowujących rzeczywiste proporcje.