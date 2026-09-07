Trump rozpętał burzę jednym obrazkiem. Pokazał "nową" mapę USA

Grafika obejmuje tereny od Grenlandii po Nikaraguę oraz Karaiby. Prezydent USA nie zamieścił pod nią żadnego komentarza.

Trump pokazał nową mapę

Na opublikowanej w poniedziałek grafice Ameryka Północna została przedstawiona w barwach flagi Stanów Zjednoczonych. Obejmuje ona nie tylko obecne terytorium USA, ale również Kanadę, Meksyk, Grenlandię, część Ameryki Środkowej oraz Karaiby. Nad kontynentem widnieje napis "United States of America". W miejscu Zatoki Meksykańskiej umieszczono nazwę "Gulf of America", czyli Zatoka Amerykańska. Morze Karaibskie zaznaczono natomiast na wschód od Florydy.

Trump nie wyjaśnił, co ma oznaczać opublikowana mapa. Nie jest to pierwsza podobna grafika zamieszczona przez prezydenta USA. Wcześniej publikował m.in. obraz przedstawiający europejskich przywódców w Gabinecie Owalnym spoglądających na mapę, na której do Stanów Zjednoczonych włączono Grenlandię, Kubę i Wenezuelę.

"Księżyc jest nasz"

Wśród ostatnich wpisów Trumpa pojawiła się również grafika przedstawiająca fragment Księżyca z napisem: "Księżyc jest NASZ". Prezydent zamieścił też obraz, na którym został przedstawiony jako kapitan statku kosmicznego w fikcyjnym mundurze Sił Powietrznych. Trump opublikował ponadto wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagranie, na którym uderza kijem hokejowym premiera Kanady Marka Carneya i nazywa go "gubernatorem".

Do serii wpisów odniosła się demokratyczna kongresmenka Chellie Pingree. "Republikanie nie mogą tego ignorować. Kongres, gabinet i wszyscy wokół niego mają obowiązek zaprzestać tolerowania takiego niebezpiecznego zachowania i zacząć pytać, czy nadaje się do sprawowania tego urzędu" – napisała na platformie X.

Jezioro Ontario zostało "Jeziorem Ameryki"

Część zmian dotyczących nazw geograficznych Trump wprowadził wcześniej na poziomie administracji federalnej. 27 sierpnia podpisał rozporządzenie wykonawcze dotyczące zmiany nazwy Jeziora Ontario na "Jezioro Ameryki". Dokument został podpisany w Gabinecie Owalnym, a Trump przekazał, że decyzja ma obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym.

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