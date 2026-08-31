Google ugiął się przed Trumpem, Apple nie. Jezioro Ontario ma dwie nazwy

Google Maps zaczął wyświetlać użytkownikom w Stanach Zjednoczonych nazwę "Lake America" zamiast "Lake Ontario". To efekt decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa, który nakazał zmianę oficjalnej amerykańskiej nazwy jeziora.

W Kanadzie Google nadal pokazuje nazwę "Lake Ontario", a użytkownikom w innych krajach wyświetla obie nazwy.

Google wyjaśnił, że jego mapy uwzględniają zmiany nazw pochodzące z oficjalnych źródeł rządowych. W Stanach Zjednoczonych właściwym źródłem jest U.S. Geographic Names Information System (GNIS), który formalnie przyjął nazwę "Lake America".





Google podporządkował się decyzji prezydenta USA, Apple nie

Na zmianę nie zdecydowała się natomiast firma Apple. Aplikacja Apple Maps nadal oznacza akwen jako "Lake Ontario", również dla użytkowników w USA. Tym samym dwie największe amerykańskie platformy mapowe stosują obecnie różne nazwy tego samego jeziora.

Sekretarz spraw wewnętrznych USA Doug Burgum powiedział w poniedziałek (31 sierpnia), że prezydent Donald Trump kontaktował się bezpośrednio z Apple w sprawie aktualizacji nazwy w jej usługach mapowych. Według Burguma zmiana w Apple Maps może nastąpić w przyszłości.

Firma nie skomentowała dotąd tych informacji.





Trump zmienia nazwę jeziora Ontario. "Teraz potrzebujemy tylko oceanu"

Decyzja Trumpa jest kolejnym elementem narastającego konfliktu między USA i Kanadą. Do sporu doszło w czasie zaostrzenia wojny celnej między oboma państwami i po fiasku rozmów dotyczących ich relacji handlowych. Trump uzasadniał zmianę nazwy m.in. pogarszającymi się relacjami z Kanadą.

Zmiana nazwy jeziora Ontario nie jest pierwszą taką decyzją prezydenta USA po rozpoczęciu drugiej kadencji. Wcześniej Trump zmienił używaną przez amerykańskie władze federalne nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Przywrócił również nazwę Mount McKinley najwyższemu szczytowi Ameryki Północnej. Wcześniej góra położona na Alasce nosiła nazwę Denali.

Co będzie następne?

Trump zasugerował w czwartek (27 sierpnia) podczas rozmowy z dziennikarzami zmianę nazwy dwóch oceanów otaczających Stany Zjednoczone, Atlantyku i Pacyfiku. – Może zmienimy oba – stwierdził.

Jezioro Ontario jest jednym z pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej i leży na granicy Stanów Zjednoczonych i Kanady.

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