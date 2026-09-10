Telewizory LG szpiegują użytkowników? Producent stanowczo zaprzecza

Takie zarzuty przedstawili autorzy śledztwa opublikowanego przez kanał Gamers Nexus. Materiał mówi nawet o "216 mln szpiegujących telewizorów". Twórcy kanału, we współpracy z dwoma ekspertami ds. bezpieczeństwa, posługującymi się pseudonimami "MrBruh" i "uturn", przeprowadzili analizę ruchu sieciowego oraz oprogramowania telewizorów.

Według autorów materiału inteligentne telewizory LG miały stale rejestrować i przesyłać dane dotyczące użytkowników, także w trybie czuwania. Badacze twierdzą również, że urządzenia skanowały lokalne sieci, identyfikując znajdujący się w nich sprzęt, m.in. telefony czy drukarki.

Największe kontrowersje wzbudzają jednak doniesienia nt. mikrofonów wbudowanych w sprzęt. Według Gamers Nexus telewizory miały przechwytywać dźwięk nawet wtedy, gdy urządzenie pozostawało w trybie czuwania, a w przypadku braku połączenia z internetem część informacji miała być przechowywana w celu późniejszego wykorzystania.

Stwierdzono ponadto, że telewizory mogą analizować sygnały audio i wideo w celu rozpoznawania treści oglądanych przez użytkownika.

LG odpowiada: Te zarzuty nie są prawdziwe

Południowokoreańskie LG odniosło się do zarzutów. W oświadczeniu przekazanym serwisowi "Tom's Hardware" koncern zdecydowanie odrzucił najpoważniejsze z nich. "Twierdzenia przedstawione w niedawno opublikowanym materiale nie są prawdziwe" – wksazano. Producent zapewnia, że jego telewizory przetwarzają dane głosowe wyłącznie w określonych sytuacjach.

"Telewizory LG przetwarzają dane głosowe tylko wtedy, gdy przycisk głosowy na pilocie zostanie naciśnięty i przytrzymany lub gdy rozpoznane zostanie hasło wybudzające, takie jak 'Hi LG', po wcześniejszym aktywowaniu przez użytkownika funkcji rozpoznawania głosu z większej odległości" – wyjaśnia firma. Według LG poza tymi przypadkami telewizory nie zbierają ani nie nagrywają rozmów prowadzonych w otoczeniu urządzenia.

Jednocześnie firma przyznała, że jeśli użytkownik włączy funkcję "Hi LG", telewizor może nasłuchiwać hasła aktywacyjnego również w trybie czuwania, czyli wtedy, gdy dla użytkownika wygląda na wyłączony. LG zapewnia, że dźwięk jest wówczas analizowany lokalnie przez urządzenie. Jeśli telewizor nie rozpozna hasła aktywacyjnego, dane mają być natychmiast usuwane i nie są wysyłane na serwery firmy.

Telewizory LG skanują domową sieć

Producent potwierdził jeden z elementów opisanych w materiale Gamers Nexus – jego telewizory mogą wykrywać inne urządzenia znajdujące się w tej samej sieci lokalnej. Jednocześnie podkreślono, iż nie jest to działanie mające na celu szpiegowaniu użytkowników, lecz standardowa funkcja urządzeń Smart TV i sprzętów tworzących tzw. inteligentny dom. Pozwala m.in. na łączenie urządzeń, udostępnianie treści i korzystanie z funkcji "smart home".

Kolejnym elementem budzącym pytania jest technologia ACR, czyli Automatic Content Recognition. Pozwala ona rozpoznawać treści wyświetlane na ekranie, a następnie m.in. personalizować rekomendacje, usługi oraz reklamy.

LG podkreśla, że ACR jest funkcją wymagającą zgody użytkownika. Według firmy dane z tego systemu nie są wykorzystywane do celów reklamowych, jeśli użytkownik nie zaakceptował odpowiedniej opcjonalnej zgody. Oddzielnej zgody wymagają również funkcje rozpoznawania głosu oraz reklamy oparte na zainteresowaniach. Wszystkie mają być możliwe do wyłączenia w ustawieniach telewizora.

Firma nie odpowiada na wszystkie zarzuty

Serwis "Tom's Hardware" zwraca uwagę, że oświadczenie LG nie odnosi się szczegółowo do wszystkich kwestii przedstawionych przez Gamers Nexus. W materiale pojawiły się m.in. zarzuty dotyczące przechowywania transkrypcji w postaci niezaszyfrowanego tekstu.

Serwis zaznacza jednocześnie, że nie zweryfikował niezależnie ani wyników śledztwa Gamers Nexus, ani zapewnień przedstawionych przez LG.