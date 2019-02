Niemcy wyczerpały limit przyjętych uchodźców w ramach „łączenia rodzin”

Tysiąc osób miesięcznie to górna granica, na którą zgodziły się w 2018 roku główne siły polityczne Niemiec. Mowa o krewnych osób, które przybyły do Niemiec i otrzymały ograniczony status uchodźcy. W grudniu ubiegłego roku niemieckie władze wydały na tej podstawie 1050 wiz wjazdowych. W styczniu było ich zaś 1096. Do 18 lutego 2019 wydano ich już 701. Jak twierdzi rzecznik niemieckiego MSW, łączenie rodzin przybiera na sile, a procedury zostały przetarte.

Mechanizm łączenia rodzin został przywrócony w 2018 roku, po tym jak dwa lata wcześniej został zawieszony. Do końca ubiegłego roku nie wykorzystano całkowicie kontyngentu.

Kościół katolicki, ewangelicki i Partia Lewicy żądają zniesienia limitów w procedurze sprowadzania rodzin. Do połowy lutego w niemieckich placówkach dyplomatycznych pojawiło się 36 tysięcy nowych wniosków wizowych w ramach łączenia rodzin.

Najwięcej osób o ograniczonym statusie uchodźcy to Syryjczycy. Status ten otrzymują głównie ci, którzy uciekli z ojczyzny przed wojną.

