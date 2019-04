May: Pracujemy nad tym, żeby opuścić UE jak najszybciej

W Brukseli odbywa się dzisiaj specjalny szczyt Rady Europejskiej, poświęcony Brexitowi. Państwa UE mają podjąć decyzję czy i na jak długo Wielka Brytania może ponownie przedłużyć wyjście ze Wspólnoty.

Wchodząc na spotkanie z liderami państw UE, Theresa May podkreśliła, że żałuje iż doszło do sytuacji, kiedy Wielka Brytania powinna już opuścić Wspólnotę (pierwotnie miało to stać się 29 marca), ale ze względy na decyzje brytyjskiego parlamentu wciąż to nie nastąpiło.

– Parlamentowi nie udało się przyjąć porozumienia, które umożliwiłoby nam płynne opuszczenie UE (…) takie rozwiązanie jest w interesie wszystkich – tłumaczyła May.

Brytyjska premier dodała, że rząd wciąż pracuje nad porozumienie z opozycją i rozmowy będą kontynuowane jutro. – Pracuję nad tym, żebyśmy płynnie i jak najszybciej opuścili Unię Europejską – dodała.

