Zabiję cię z troski o ciebie

Słyszałam to zdanie wiele razy z ust moich hiszpańskich przyjaciół przywiedzionych do skrajnej rozpaczy kolejnymi posunięciami ich socjalistycznego rządu. – Nie mów tak! – krzyczę wtedy. – Bo ja nie jestem winna, że moi głosują na Biedronia, a Ty nie jesteś winien, że Twoi głosowali na łotrów, którzy nawet w hekatombie pandemii ustanawiają prawo eutanazji „ekspres i z dostawą do domu”!