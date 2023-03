Uzurpatorzy z WHO. Karwelis poleca nowe "Do Rzeczy"

Nowy numer "Do Rzeczy"

– W 13. numerze tygodnika "Do Rzeczy" między innymi artykuł Agnieszki Golańskiej o aferze w Wielkiej Brytanii, gdzie okazało się, że minister zdrowia specjalnie publikował wyniki dotyczące COVID-19 po to, żeby wywołać panikę i osiągnąć polityczne cele – powiedział Jerzy Karwelis.

– Jest też tekst Jana Fiedorczuka o "cichej koalicji" PiS, czyli spekulacje, jak Prawo i Sprawiedliwość dobierze sobie model większości, wynikający z sondażów poparcia – stwierdził publicysta.

– Rafał Ziemkiewicz napisał o tym, co się dzieje w bańkach poszczególnych partii politycznych i na czym polega prawdziwy cel Donalda Tuska w sprawie zmontowania jednej listy na wybory sejmowe – oznajmił Karwelis.

– Jest także tekst Piotra Semki o tym, jak to się dzieje, że ogon macha psem. "Gazeta Wyborcza" wyprzedza i daje kierunki natarcia dla opozycji, a szczególnie dla Koalicji Obywatelskiej. Co się dzieje z medium, które uwierzy we własną propagandę? – zastanawiał się publicysta.

– W moim artykule okładkowym o tym, kim jest tak naprawdę zakulisowy macher pandemiczny na poziomie światowym, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. W tekście analizuję mechanizmy działania tej instytucji, oddziaływania na cały pandemiczny świat, a także niebezpieczne, bardzo groźne plany, żeby WHO – być może = stało się pierwszym światowym resortem zdrowia – mówił Karwelis.

– Namawiam do lektury 13. wydania tygodnika "Do Rzeczy" – podkreślił publicysta.