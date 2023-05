Światowa kariera na antypolonizmie. Ziemkiewicz zapowiada nowe "Do Rzeczy"

Nowy numer "Do Rzeczy"

– W najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" chciałbym przede wszystkim wyróżnić dwa materiały – oznajmił Rafał Ziemkiewicz.

– Temat okładkowy to mój artykuł o działalności pani prof. Barbary Engelking. Jest to osoba, która prezentuje obsesyjną antypolskość, wmawiając nam winę za Holokaust – powiedział publicysta "Do Rzeczy". – Najgorsze jest to, że pani prof. Engelking paraduje w roli naukowca. Podtrzymywanie rzeczy, które opowiada jest traktowane jako prawo do rzetelnej, naukowej opinii – zauważył. – Dlaczego osoba, która z wykształcenia jest psychologiem, a z doktoratu socjologiem kultury kieruje instytucją, która ma pisać na nowo historię? – zastanawiał się Ziemkiewicz.

– Drugi bardzo ważny materiał to wywiad z Abigail Shrier, amerykańską autorką, która naruszyła tabu do tego stopnia, że narażone jest jej bezpieczeństwo nie tylko zawodowe, ale wręcz osobiste. Mianowicie, Shrier napisała o szaleństwie transpłciowości – mówił publicysta "Do Rzeczy".

