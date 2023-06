"Niebezpieczeństwa seksedukacji". Specjalny dodatek w "Do Rzeczy"

Edukacja seksualna. Za czy przeciw? • Jak bronić dzieci przed pornografią • O metodach nowoczesnej edukacji seksualnej – to tylko niektóre z tematów, które zostały poruszone w dodatku do najnowszego numeru "Do Rzeczy".

Gdyby patrzeć na spór o edukację seksualną przez pryzmat mediów głównego nurtu, można by odnieść wrażenie, że chodzi o walkę między postępem a zacofaniem, nowoczesnością a średniowieczem, nauką a ideologią katolicką. Jak jest naprawdę? – pyta Zbigniew Barciński w artykule "Edukacja seksualna. Za czy przeciw?". Genderowe samorządy promują permisywną edukację seksualną – wskazuje małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w rozmowie z Tomaszem Kolankiem. „Negocjowanie stosunków seksualnych” przez nieletnich, nauka masturbacji i praktyk sadomasochistycznych, „kreowanie tożsamości płciowej” w przedszkolach – to rzeczywistość systemu edukacyjnego w wielu krajach Europy Zachodniej i stanach Ameryki. W Polsce jeszcze nie, ale nie brakuje środowisk ideologicznych i politycznych, które dążą do wdrożenia także w naszym kraju tego „modelu” pedagogicznego – pisze Paweł Chmielewski w tekście "O metodach nowoczesnej edukacji seksualnej". Cały dodatek "Niebezpieczeństwa seksedukacji" dostępny jest w tym miejscu: