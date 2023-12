Dwaj Panowie G: Pułapka wyborów

Pieski los, dopiero co człowiek został ministrem, a już przyszedł czas pożegnania. Jednak niektórzy ministrowie trzeciego rządu Mateusza wcale się nie kwapili do przeprowadzki do ministerialnych gabinetów.

I tak np. Paweł Szefernaker, choć mógł wziąć gigantyczny gabinet po swoim poprzedniku Mariuszu Kamińskim, postanowił dalej urzędować tam, gdzie urzędował – w znacznie skromniejszym gabineciku wiceministra. Nie mógł natomiast zrezygnować z przydzielonej mu ochrony SOP. Bo do tego trzeba zmiany ustawy. Tak naprawdę nawet w samej Zjednoczonej Prawicy mało kto przejmował się tym, który minister gdzie urzęduje. Niemal całą uwagę wszyscy skupiają na manewrach przed wyborami samorządowymi i europejskimi. A tu ciekawa pułapka.