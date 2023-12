Jeść albo nie jeść

Gazeta radzi, co jeść, a czego unikać, żeby nie zachorować. Autorzy z grubsza wyliczają wszystko to, co wiemy, tylko zestaw uczonych jest trochę inny. W jadłospisie zalecają zatem: czosnek, brokuły, czerwoną kapustę, pomidory, jagody, orzechy. Omijać należy fast foody, cukier i alkohol.