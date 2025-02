"Znajdziemy was i zabijemy". Trump wydał rozkaz do ataku

Jak podaje agencja Reuters, w sobotę prezydent USA wydał rozkaz przeprowadzenia wojskowych ataków powietrznych wymierzonych w wysoko postawionego planistę ataków ISIS i innych terrorystów w Somalii.

"Ci zabójcy, których znaleźliśmy ukrywających się w jaskiniach, zagrozili Stanom Zjednoczonym i naszym sojusznikom" – napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. "Ataki zniszczyły jaskinie, w których mieszkają, i zabiły wielu terrorystów, nie szkodząc w żaden sposób cywilom" – dodał.

Amerykański przywódca nie wymienił nazwisk żadnej z osób, które były celem ataków. Swój wpis zakończył słowami: "Wiadomość dla ISIS i wszystkich innych, którzy chcieliby zaatakować Amerykanów, brzmi: «ZNAJDZIEMY WAS I ZABIJEMY!»".

Trump skrytykował poprzednią administrację, twierdząc, że planista ataków ISIS był na celowniku amerykańskich służb od lat, ale "Joe Biden i jego kumple nie działali wystarczająco szybko, aby wykonać zadanie". "Ja to zrobiłem!" – podkreślił.

Wojsko USA zaatakowało kryjówki ISIS w Somalii. Rozkaz wydał Trump

Sekretarz obrony Pete Hegseth poinformował, że działania US Army "jeszcze bardziej ograniczą" zdolność Państwa Islamskiego do "planowania i przeprowadzania ataków terrorystycznych" i "wysyłają jasny sygnał, że Stany Zjednoczone są zawsze gotowe do wykrywania i eliminowania terrorystów". Dodał, że ataki przeprowadzono w górach Golis w północnej Somalii.

Urzędnik w biurze prezydenta Somalii, który zastrzegł sobie anonimowość, potwierdził ataki w rozmowie z agencją Reutera, oświadczając, że rząd Somalii przyjął decyzję Trumpa z zadowoleniem. – Somalia nie może być bezpieczną przystanią dla terrorystów – powiedział, dodając, że skutki ataków są wciąż oceniane.

Somalijski oddział Państwa Islamskiego został utworzony w 2015 r. przez grupę dezerterów z powiązanej z Al-Kaidą organizacji Al-Szabab – największej organizacji dżihadystycznej w Somalii.

Według amerykańskiego wywiadu ISIS w Somalii słynie z wymuszania haraczy od miejscowych i przeprowadza głównie drobne, sporadyczne ataki.

