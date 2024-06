"Do Rzeczy" nr 25: Żołnierze boją się bronić. Kto za to odpowiada? Ziemkiewicz ostro o rządzie Tuska

"Do Rzeczy" nr 25, zdjęcie ilustracyjne

Zespół do spraw nękania obrońców granicy działa, aresztowanym żołnierzom nikt nie cofnął zarzutów, a Donald Tusk wymyśla kolejne historie, by polityczne obciążenie zrzucać na innych. Zmierzamy do katastrofy związanej z nielegalną migracją – ostrzega Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Granica udawania".

Na łamach "Do Rzeczy" również: – Stare przysłowie mówi, że nowa kampania wyborcza zaczyna się następnego dnia po poprzednich wyborach. W tym sensie polska polityka zaczyna już się toczyć według kalendarza w rywalizacji prezydenckiej – pisze Piotr Semka w tekście "Oddech po trójbiegu. Teraz prezydentura". – Ile wiemy o sobie? Ile wie o nas państwo? Hiszpański "Do granic" to jeden z najlepszych filmów, które można w tym roku zobaczyć w polskich kinach – stwierdza Piotr Gociek w artykule "W zawieszeniu". – Można jakiemuś politykowi w pewnych kwestiach przyznać rację, a zarazem dostrzegać w nim śmiertelne niebezpieczeństwo dla swojego kraju. Internacjonalistyczna mentalność Orlińskiego chyba takiej możliwości nie ogarnia – rozważa Filip Memches w tekście "Chłostanie Putinem". – Książka Denikina to kronika, a także próba udzielenia odpowiedzi na dramatyczne i do dziś aktualne pytania: Czy cywilizacja stoi ponad narodowością i czy powinniśmy odłożyć na bok dawne konflikty i krzywdy, by bronić tego wyższego dobra, bez którego wszyscy będziemy wydani na pastwę barbarzyństwa? – zauważa Filip Obara w tekście "Z drugiej strony piekła". – Wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Francuzi zwracają się ku prawicy. Prezydent postawił na rozwiązanie parlamentu i wcześniejsze wybory. Jaka będzie przyszłość nad Sekwaną? – prognozuje Olivier Bault w artykule "Marine Le Pen u progu władzy". W najnowszym numerze również wywiad z europoseł Konfederacji Anną Bryłką, która mówi wprost: "Tylko my jesteśmy wiarygodni". Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku 17 czerwca 2024 r. Trwa zbiórka na film "Grób Rybaka"! Szczegóły na https://zrzutka.pl/m8c5v5!