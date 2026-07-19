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– Od wyborów prezydenckich Prawo i Sprawiedliwość napina muskuły, zwracając się głównie do prawicowego elektoratu. Realne działania tej formacji z ostatnich miesięcy podważają jednak wiarygodność buńczucznych deklaracji tej partii. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego jest bowiem tak długo prawicowe, jak długo tejże prawicowości nie musi potwierdzać czynami – stwierdza Jan Fiedorczuk w tekście "PiS mocny w gębie".

– Gdyby mężczyźni z Ukrainy, przedstawiani jako bohaterscy obrońcy Europy, przybyli do swoich rodzin w Polsce, to nie poszliby pracować na budowie w charakterze robotników. Natomiast oczekiwaliby jakichś alimentów od państwa polskiego za swoje wyczyny wojenne. Gdyby ich nie otrzymali, próbowaliby dochodzić tych wyimaginowanych praw nawet z użyciem siły – przekonuje Lech Mażewski w artykule "Co nam grozi ze strony Ukraińców???".

– Węgry są na najlepszej drodze do tego, aby stać się pierwszym z prawdziwego zdarzenia krajem nieliberalnej demokracji w UE. Państwem, w którego poselskich ławach będą zasiadać przedstawiciele tylko jednej partii (TISZA) i jednocześnie krajem, który będzie posiadać dwóch prezydentów – zauważa Maciej Szymanowski w tekście "Węgierska ruletka".

– Wiele wskazuje na to, że Rumunia okres najszybszego wzrostu gospodarczego ma już za sobą. Na jej przykładzie Polska może już teraz zobaczyć, jak wygląda stagnacja po okresie dynamicznego wzrostu napędzanego konsumpcją – alarmuje Jakub Wozinski w tekście "Bukareszt już hamuje, kiedy Warszawa?".

W najnowszym numerze również Rafał A. Ziemkiewicz o ostatnich wyskokach ministra Sikorskiego.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 20 lipca 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzył nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.