Trudna sytuacja na Podkarpaciu. Premier udaje się na miejsce

W wyniku gwałtownych burz, zła sytuacja jest m.in. w powiatach rzeszowskim, przemyskim i przeworskim. – Woda porywa wszystko, łącznie z dużymi samochodami (...) Sytuacja jest dramatyczna. Nie przypominam sobie takiej powodzi w mojej, ponad dwudziestoletniej, pracy. Czekamy aż zejdzie woda. Wtedy będzie można udzielić realnej pomocy i oszacować straty – komentował w rozmowie z serwisem Polsat News bryg. Tomasz Dzień z PSP w Przeworsku.

Dotychczas strażacy podjęli ponad 200 interwencji, najczęściej dotyczyły one zalanych posesji, połamanych drzew i zablokowanych dróg. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwróciła się do ministra obrony narodowej z wnioskiem o skierowanie do działań wojska, które będzie mogło pomóc w prowadzeniu działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy.

Według informacji portalu DoRzeczy.pl przed północą premier Mateusz Morawiecki zwoła sztab kryzysowy w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Następnie szef rządu będzie wizytował tereny zalewowe. Z samego rana odbędzie się kolejne zebranie sztabu kryzysowego, a po nim kolejne wyjazdy w teren. – Sytuacja jest poważna – mówi nasz rozmówca.

Prezydent Andrzej Duda poinformował na Twitterze, że zwrócił się do premiera, aby udał się na tereny dotknięte klęską i nadzorował akcję ratowniczo-pomocową. Tym samym potwierdziły się informacje DoRzeczy.pl. "Nawałnice uderzyły w powiaty przeworski, łańcucki, niżański i leżajski na Podkarpaciu. Żywioł wodny zalał domy, gospodarstwa i budynki użyteczności publicznej. Zwróciłem się do Premiera, aby osobiście udał się na tereny dotknięte klęską i nadzorował akcję ratowniczo-pomocową" – napisał prezydent.

Zgodnie z informacjami portalu DoRzeczy.pl Mateusz Morawiecki zorganizował także szybką wycenę szkód przez ekspertów oraz podjął decyzję dotyczącą zasiłków dla osób poszkodowanych, jak również wypłaty dodatkowych środków z rezerwy celowej premiera dla gmin najbardziej poszkodowanych na niwelowanie szkód.