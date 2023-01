Wniosek o KPO. Rząd nie będzie czekał na decyzję prezydenta?

– Bardzo dużo zależy od tego, jak zakończy się proces legislacyjny. Mam nadzieję, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia pozytywnego. Mam nadzieję, że Senat zaakceptuje naszą ustawę - ustawę, która jest bazą do kompromisu z Unią Europejską i jeżeli tak się stanie, to prawdopodobnie jeszcze przed przekazaniem ustawy do pana prezydenta będziemy mogli złożyć wniosek– powiedział Morawiecki podczas briefingu.

Zastrzegł, że zależy to jeszcze od tzw. ustawy wiatrakowej. – Ale myślę, że i tutaj także jesteśmy bliżej jakiegoś kompromisowego rozwiązania - podkreślił.

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych znajduje się obecnie na etapie prac sejmowych. Zakłada odejście od zasady 10H, czyli od zakazu lokowania elektrowni w promieniu wyznaczonym przez odległość równą dziesięciokrotności całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej do zabudowy mieszkaniowej.

Rzecznik rządu Piotr Muller zapowiedział dzisiaj, że zostanie przyjęta "jeżeli nie na tym posiedzeniu Sejmu, […] to chyba faktycznie na kolejnym posiedzeniu". Kolejne posiedzenie Sejmu planowane jest na 7-9 lutego br.

– Sadzę, że jest to kwestia dość bliskiej przyszłości, kiedy będziemy mogli złożyć wniosek. Chcemy, aby był on też złożony w porozumieniu z Komisją Europejską - podsumował premier.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. przekazuje sądownictwo dyscyplinarne sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz poszerza zakres tzw. testu niezawisłości sędziego została uchwalona przez Sejm w I poł. stycznia i trafiła do Senatu. Senat ma zająć się tą nowelą na posiedzeniu 31 stycznia br.

Duda: Nie jestem gospodarzem tej ustawy

O prace nad projektem i ewentualne prezydenckie weto Andrzeja Dudę zapytał dziennikarz TVP Info.

– Jak trafi na moje biurko (przyjęta nowelizacja - red.), to tak, jak mówiłem ostatnio, będę się nad nią w szczegółach pochylał. Nie jest to projekt prezydencki. Jest to projekt rządowy, nie ja jestem gospodarzem tej ustawy – tłumaczył Duda w "Gościu Wiadomości".

– Spokojnie czekam na wynik prac parlamentu. Wtedy będę się nad tą ustawą pochylał – dodał polityk.

