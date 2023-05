Prezydent Duda: Do członkostwa w UE wzywał nas Jan Paweł II

W poniedziałek, 1 maja 2023 r. przypada 19. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Tej rocznicy był poświęcony wieczorny program TVP z udziałem prezydenta.

Andrzej Duda: Dobrze, że jesteśmy w UE

Andrzej Duda podkreślił, że cieszy się z członkostwa Polski w UE. Jego zdaniem pozytywne aspekty akcesu widać na co dzień. – To w istocie długi czas, to prawie taki czas jak trwanie II RP. (…) Widać efekty tego, że jesteśmy częścią europejskiej wspólnoty i w mentalności i w poczuciu do przynależności, w infrastrukturze i w wielu miejscach – mówił prezydent w TVP.

– Do tego członkostwa wzywał nas i nakłaniał św. Jan Paweł II, ale z bardzo jasno określonym zadaniem - że mamy wartości głęboko w nas zakorzenione wnieść do UE, do tej Europy Zachodniej, w której tych wartości brakuje. To zadanie pozostaje aktualne – mówił prezydent.

W rozmowie z TVP Andrzej Duda stwierdził, że Unia potrafi prowadzić wspólną politykę. – Ona jest i musi być uzgodniona, bo musi się liczyć głos najsilniejszego państwa, jak i najmniejszego - dodał.

– Od 19 lat jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Widać tego efekty. Wszyscy jesteśmy państwami suwerennymi, ale w historycznych momentach interes wspólnoty zwycięża – stwierdził.

19-lecie członkostwa Polski w UE

Wejście Polski oraz dziewięciu innych państw do Unii Europejskiej stanowiło zwieńczenie wieloletniego okresu transformacji po upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej – przypomniały służby prasowej Sejmu RP w najnowszym komunikacie.

"Wejście do Unii poprzedził złożony proces akcesyjny, począwszy od etapu stowarzyszeniowego, który rozpoczął się od nawiązania oficjalnych stosunków z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. W lipcu 1992 r. Sejm podjął uchwałę, w której zobowiązał rząd do przygotowania i przedstawienia programu działań dostosowujących polską gospodarkę oraz polski system prawny do wymagań wynikających z postanowień Układu Europejskiego z 1991 r., ustanawiającego stowarzyszenie między RP a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi" – mogliśmy przeczytać.

