Premier: Najlepszą odpowiedzią na wyzwania są państwa narodowe

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. W poniedziałek, 1 maja 2023 r. przypada 19. rocznica przystąpienia naszego kraju do struktur UE.

W ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki udzielili wypowiedzi dla mediów.

Fundamentalna współpraca

– 19 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Niektórzy określali tamten dzień mianem "powrotu Polski do Europy". Wstępując do Unii, wróciliśmy do naszego matecznika cywilizacji, spełniła się pewna sprawiedliwość dziejowa – to, co Polsce od dawna należało się, zostało zrealizowane – powiedział szef rządu.

Premier podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie "za wolę współdziałania". Jak zauważył, w kontekście Unii Europejskiej i wyzwań, które przed nią stoją, współpraca jest fundamentalna. – Widzimy na poziomie politycznym państwa członkowskie Unii, które mają dobry poziom współpracy między wszystkimi elementami konstrukcyjnymi systemu sprawowania władzy. One lepiej radzą sobie z realizacją zadań związanych z transformacją gospodarki i poprawą jakości życia społeczeństwa – oznajmił.

Strategiczna koncepcja

– 1 maja to dzień radosny, ale też refleksyjny. Znajdujemy się na geopolitycznym rozdrożu. Przyszło nam rządzić w trakcie bardzo trudnego kryzysu, wojny na Ukrainie. Aby nie doszło do gorszych scenariuszy na całym świecie, potrzebna jest więc silna wspólnota transatlantycka – stwierdził Mateusz Morawiecki. – Ten fundamentalny punkt będzie naszym głównym przesłaniem podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2025 r. – dodał.

– Koncepcja strategicznej autonomii jest przez niektórych rozumiana jako odseparowanie się od USA czy wspólnoty transatlantyckiej. Jest to w naszej ocenie złe rozumienie prowadzące do marginalizacji Europy, zamiast wzmocnienia strategicznego wymiaru w walce o gospodarczy prymat. Najlepszą odpowiedzią na wyzwania ostatnich lat są państwa narodowe. W czasie pandemii koronawirusa widzieliśmy jak sprawne były decyzje tych suwerennych państw – mówił premier.

Czytaj też:

19 lat temu Polska weszła do UE. Przemówienie prezydenta Dudy