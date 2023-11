Dziś ważne głosowanie w Parlamencie Europejskim. Rząd Morawieckiego przyjął uchwałę

"Projekt ten, w radykalny sposób ograniczając zastosowanie zasady jednomyślności w Radzie, a ponadto dążąc do ograniczenia kompetencji państw członkowskich w strategicznych obszarach funkcjonowania państwa, zasadniczo redukuje suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej – do tego stopnia, że w razie przyjęcia tego projektu, suwerenność ta stałaby się w praktyce całkowitą fikcją" – czytamy w uchwale.

W ocenie Rady Ministrów, "zawarte w nim propozycje prowadzą do pozbawienia Rzeczypospolitej Polskiej możliwości samodzielnego podejmowania istotnych decyzji w zakresie polityki zagranicznej, obronności, ochrony granic, bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa energetycznego), spraw wewnętrznych, wymiaru sprawiedliwości, polityki społecznej, polityki gospodarczej, polityki podatkowej i w innych obszarach istotnych z punktu widzenia interesów państwa".

"Przyjęcie tych propozycji naruszałoby Konstytucję RP, w szczególności będąc sprzeczne z zasadą zwierzchniej władzy narodu, wyrażoną w art. 4 Konstytucji RP" – podkreślono.

"Ponadto przyjęcie rozwiązań usuwających fundamentalną w prawie międzynarodowym zasadę jednomyślności przy przyszłych zmianach traktatowych, byłoby wprost sprzeczne z art. 90 Konstytucji RP i pozwalałoby wiązać Polskę umową międzynarodową bez jej zgody, z obejściem konstytucyjnych wymogów ratyfikacji i bez żadnej zgody organów konstytucyjnych organów RP" – czytamy dalej.

Rząd popiera obecność Polski w UE

Jednocześnie Rada Ministrów podkreśliła w uchwale "zdecydowane poparcie dla obecności Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, która jest sojuszem współpracujących ze sobą, równych, wolnych i suwerennych państw".

"Rzeczpospolita Polska, podpisując Traktat Akcesyjny wyraziła wolę uczestnictwa w tym sojuszu na takich właśnie zasadach" – przypomniano.

Rada Ministrów zwróciła się do posłów do Parlamentu Europejskiego, o wyrażenie sprzeciwu wobec zaproponowanych przez Komisję Spraw Konstytucyjnych zmian traktatów. Zobowiązała także Prezesa Rady Ministrów oraz wszystkich członków Rady Ministrów do sprzeciwienia się tym propozycjom w przypadku ich przyjęcia przez Parlament Europejski i przedłożenia ich Radzie lub Radzie Europejskiej.

Zmiany w traktatach unijnych. Co proponuje komisja PE?

Przed miesiącem Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego 19 głosami za, przy 6 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się poparła projekt zmian w traktatach tworzących Unię Europejską. Chce m.in. zwiększenia roli parlamentu i wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej przez PE oraz ustanowienia wyłącznych kompetencji Unii w zakresie środowiska, a także zwiększenia tych kompetencji w zakresie spraw zagranicznych, obronnych, energii, infrastruktury transgranicznej oraz wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Planowane jest też wprowadzenie ogólnounijnego mechanizmu referendalnego.

Europosłowie wzywają do wprowadzenia bardziej dwuizbowego systemu, który wzmocniłby rolę PE i zmienił mechanizmy głosowania w Radzie. Chodzi o zwiększenie liczby decyzji podejmowanych w drodze głosowania większością kwalifikowaną (QMV) i w drodze zwykłej procedury ustawodawczej (OLP). Parlament uzyskałby pełnoprawne prawo inicjatywy ustawodawczej i stałby się współprawodawcą długoterminowego budżetu UE.

Zwiększenie kompetencji UE

Projekt zakłada odwrócenie obecnych ról Rady i parlamentu w wyborze przewodniczącego KE (który zostałby przemianowany na "europejski organ wykonawczy"), w wyniku czego PE w przyszłości mianowałby przewodniczącego Komisji, a Rada Europejska zatwierdzałaby. Przewodniczący KE dokonywałby wyboru jej członków w oparciu o preferencje polityczne, przy jednoczesnym zapewnieniu równowagi geograficznej i demograficznej.

W projekcie sprawozdania wzywa się do wprowadzenia mechanizmu ogólnounijnych referendów w sprawach istotnych dla działań i polityk Unii (w tym zatwierdzania propozycji reformy traktatu) oraz do wzmocnienia istniejących mechanizmów partycypacyjnych.

Eurodeputowani chcą ustanowienia wyłącznych kompetencji UE w zakresie środowiska i różnorodności biologicznej oraz kompetencji dzielonych w kwestiach zdrowia publicznego, ochrony ludności, przemysłu i edukacji. Proponują rozwój kompetencji dzielonych Unii w obszarach energii, spraw zagranicznych, bezpieczeństwa zewnętrznego i obrony, polityki granic zewnętrznych w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz infrastruktury transgranicznej.

Nad projektem zmian w traktach dzisiaj ma głosować Parlament Europejski.

