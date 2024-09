Minister Pełczyńska-Nałęcz pod gradobiciem pytań. Prośba o tryb przyśpieszony

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, pojawiła się w czwartek we Wrocławiu i poinformowała, że kraje członkowskie Unii Europejskiej dotknięte powodzią będą mogły skorzystać z 10 mld euro z Funduszu Spójności. Na odbudowę dotkniętych powodzią terenów Dolnego Śląska trafi z tego tytułu 5 mld euro.

Wizycie von der Leyen towarzyszyła duża uwaga mediów. Jak się jednak szybko okazało w praktyce chodzi nie o nowe pieniądze lecz o zgodę Brukseli na przekierowanie środków już wcześniej Polsce należnych.

Pełczyńska-Nałęcz: Jęczybuły do roboty!

Sprawa jest szeroko komentowana szczególnie przez polityków partii opozycyjnych, którzy oczekują wyjaśnień. Tymczasem minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która wywołała temat swoim porannym wywiadem, odpiera zarzuty i zagrzewa niezadowolonych do działania.

"Do wszystkich jęczybuł, którzy mówią, że to stare miliardy. To miliardy, które są efektem naszego członkostwa w UE" – czytamy w jednym z jej dzisiejszych wpisów na na platformie X.

"Odblokowaliśmy je rok temu, po rządach PiS. A teraz są sprawnie zarządzane i trafią do powodzian — i to jest najważniejsze! Do roboty" – wezwała Pełczyńska-Nałęcz.

Pomoc UE dla powodzian? Matecki stawia pięć pytań

Za wygraną tak łatwo nie dał poseł Suwerennej Polski Dariusz Matecki, który opublikował na X listę pięciu pytań, które skierował do minister z prośbą o "udzielenie odpowiedzi w trybie przyspieszonym".

1. Źródło finansowania – Proszę o wyjaśnienie, z jakich dokładnie środków Unii Europejskiej pochodzą środki przeznaczone na odbudowę terenów popowodziowych, jakie kwoty zostały już przypisane Polsce w ramach tych funduszy, a ile z nich można realnie przeznaczyć na odbudowę?

2. Całkowita kwota dla Polski – Jaka jest łączna kwota, która trafi do Polski na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez powodzie? W mediach pojawiały się informacje o 5 miliardach euro, ale jednocześnie wskazuje się, że są to fundusze, które Polska i tak miała w swojej dyspozycji. Proszę o potwierdzenie, ile środków będzie realnie dostępnych na ten cel.

3. Inwestycje, które nie zostaną zrealizowane – Skoro środki te są przesuwane z już wcześniej zaplanowanych funduszy strukturalnych, jakie inwestycje w Polsce zostaną z tego powodu opóźnione, ograniczone lub całkowicie anulowane? Proszę o szczegółowy wykaz tych inwestycji oraz ocenę ich priorytetowości.

4. Dodatkowe środki na pomoc powodzianom – Czy Polska otrzyma dodatkowe fundusze z Unii Europejskiej na pomoc ofiarom powodzi, które nie były wcześniej przewidziane w budżecie? Jeśli tak, proszę o wskazanie kwot oraz źródeł finansowania tych dodatkowych środków.

5. Prefinansowanie i rozliczenie środków – Jakie są dokładne warunki związane z prefinansowaniem, o którym była mowa? Czy Polska będzie musiała wcześniej wyłożyć środki na odbudowę, a dopiero później otrzyma zwrot z funduszy unijnych, czy też fundusze będą przekazywane z góry? Jakie są warunki rozliczenia tych środków?

twitterCzytaj też:

Konferencja PiS. Kaczyński zapytany o pomoc UE dla powodzianCzytaj też:

Dezinformacja w czasie powodzi. "Zaangażowane służby jednego państwa"Czytaj też:

Polski portal uspokojony po dementi BND o ekologach. "Trudno nie dać mu wiary"