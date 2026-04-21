Węgierska ustawa nie podobała się KE. Jest wyrok TSUE

W myśl ustawy o ochronie nieletnich, penalizacji podlega na Węgrzech przedstawianie lub promowanie homoseksualizmu i genderowej agendy politycznej w szkołach i mediach.

W 2022 roku w sprawy Węgier w tym zakresie wtrąciła się Komisja Europejska i zaskarżyła ustawę do Trybunału w Luksemburgu. Komisja podniosła, że przepisy są dyskryminujące i zagrażają wolności oraz pluralizmowi w całej Unii Europejskiej.

Ustawa o ochronie nieletnich nie podobała się Komisji Europejskiej

Wyrok dotyczy ustanowionego rok wcześniej aktu normatywnego, którego celem było wprowadzenie surowszych środków prawnych przeciwko pedofilii i ochrona nieletnich. Ustawa ograniczała dostęp nieletnich do treści dotyczących promujących agendę LGBT w mediach i księgarniach.

Ponadto, w 2025 roku rząd Orbana wywołał oburzenie przewodniczącej KE, niemieckiej polityk Ursuli von der Leyen, zabraniając w związku ze wspomnianą ustawą organizacji Parad Równości. Ostatecznie wydarzenie i tak się odbyło.

TSUE: Węgry naruszyły unijne wartości

21 kwietnia 2026 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że węgierskie przepisy naruszają unijny zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz wolność wypowiedzi i informacji. TSUE twierdzi, że Węgry "naruszyły prawo Unii Europejskiej" poprzez "stygmatyzowanie i marginalizowanie" osób LGBT+.

Trybunał uznał też państwo członkowskie naruszyło prawo UE, lekceważąc podstawowe wartości zawarte w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, który stanowi: "Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn".

ZUS powinien płacić "homomałżeństwom"? Sondaż pokazał, co myślą Polacy