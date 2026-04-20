ZUS powinien płacić "homomałżeństwom"? Sondaż pokazał, co myślą Polacy

Łącznie 50,5 proc. respondentów sprzeciwia się przyznaniu parom jednopłciowym takich samych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak małżeństwom – wynika z sondażu IBRIS opublikowanego przez "Rzeczpospolitą". Za takim rozwiązaniem opowiada się 43 proc. badanych.

Jak wynika z badania, zdecydowany sprzeciw deklaruje 40,8 proc. ankietowanych, a 9,7 proc. jest temu "raczej" przeciwna. Z kolei 24,1 proc. respondentów „zdecydowanie” popiera zrównanie świadczeń, a 18,9 proc. skłania się ku odpowiedzi „raczej tak”.

6,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Przełomowy wyrok NSA. Urząd ma wpisać do rejestru "małżeństwo jednopłciowe"

Przypomnijmy, że w piątek 20 marca Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego w Warszawie do wpisania do polskiego rejestru aktu "małżeństwa jednopłciowego" zawartego za granicą. Urząd stanu odmówił wcześniej wpisania do rejestru stanu cywilnego takiego "aktu małżeństwa", wskazując, że polskie prawo nie dopuszcza takiej możliwości.

Rzecz dotyczy głośnej sprawy, w której w 2023 r. NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznawać tzw. małżeństwo jednopłciowe za legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, gdzie przepisy przewidują taką możliwość. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę NSA.

W związku z tym wyrokiem Lewica naciska na premiera Donalda Tuska i koalicjantów z KO, domagając się realizacji obietnic wyborczych. Politycy z formacji Włodzimierza Czarzastego opublikowali ostatnio komunikat, w którym życzyli kolegom z KO "odwagi" w sprawie wdrażania postulatów LGBT.

"Odwagi!". Lewica upomina KO ws. obietnic wyborczychCzytaj też:

Migranci udawali gejów, aby uzyskać azyl. Ujawniono, kto im pomaga