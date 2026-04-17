"Odwagi!". Lewica upomina KO ws. obietnic wyborczych

"Osoby LGBT+ domagają się godnych praw i obowiązkiem całej Koalicji 15 października jest zrobić wszystko, aby je im zapewnić" – czytamy we wpisie Lewicy.

Partia podkreśla, że koalicję obowiązują "dane Polkom i Polakom obietnice, obowiązuje nas wyrok NSA, który Lewica bezwzględnie realizuje".

We wpisie podkreślono, że Krzysztof Gawkowski przygotował projekt rozporządzenia, który otwiera drogę do uznawania w Polsce tzw. małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Z kolei pełnomocnik Rządu do Spraw Równości Katarzyna Kotula skierowała niemal rok temu do MSWiA pismo, w którym pytała o działania ministerstwa ws. transkrypcji zagranicznych aktów "małżeństw jednopłciowych".

"Po interwencji wiceministra Sebastiana Gajewskiego przełomowy komunikat wydał również ZUS – na równi z innymi małżeństwami, małżeństwom jednopłciowym będą przysługiwać świadczenia" – czytamy we wpisie.

Lewica podkreśla, że oczekuje współpracy ministra Kierwińskiego przy podpisaniu rozporządzenia, które przygotował Gawkowski. "Odwagi! Prawa człowieka nie są czymś, przy czym można robić uniki. To kwestia fundamentalnej godności i bezpieczeństwa!" – podkreślono.

Przełomowy wyrok NSA. Urząd ma wpisać do rejestru "małżeństwo jednopłciowe"

Przypomnijmy, że w piątek 20 marca Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał urząd stanu cywilnego w Warszawie do wpisania do polskiego rejestru aktu "małżeństwa jednopłciowego" zawartego za granicą. Urząd stanu odmówił wcześniej wpisania do rejestru stanu cywilnego takiego "aktu małżeństwa", wskazując, że polskie prawo nie dopuszcza takiej możliwości.

Rzecz dotyczy głośnej sprawy, w której w 2023 r. NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznawać tzw. małżeństwo jednopłciowe za legalne, jeśli zostało ono zawarte w kraju, gdzie przepisy przewidują taką możliwość. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę NSA.

