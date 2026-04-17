Tusk nie kryje radości: Bardzo smutny dzień dla PiS

W najnowszym sondażu CBOS Prawo i Sprawiedliwość uzyskało rekordowo niskie poparcie. Premier Donald Tusk nie kryje radości z powodu tych wyników.

- To jest rzeczywiście bardzo znaczący i smutny dzień, jeśli chodzi o PiS i Konfederację. Nie dziwię się, że ludzie kiedy to obserwują, co się dzieje, szczególnie z PiS-em, tracą coraz bardziej cierpliwość do tej partii - powiedział premier Donald Tusk na konferencji prasowej.

Szef rządu twierdzi, że te wyniki nie są dla niego zaskoczeniem. – Dzisiaj mamy pierwszy sondaż, gdzie PiS ma jedynkę z przodu. Te 18 proc. dla PiS-u w badaniu CBOS-u to już naprawdę chyba wystarczający sygnał, że ludzie – dokładnie tak, jak sądziłem, że tak będzie – tak oceniają dzisiaj PiS. I sprawa kryptoafery PiS ma na pewno tutaj dużą rolę. Bo w tej sprawie nie ma nic do obrony dla nich - kontynuował.

Sondaż: Połączone Konfederacje wyprzedzają PiS

Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu CBOS, na pozycji lidera umocniła się Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować niespełna jedna trzecia (32 proc.) respondentów. W porównaniu z badaniem z marca poparcie dla ugrupowania Donalda Tuska wzrosło o 2,8 pkt proc. To jednocześnie najlepszy wynik KO od kwietnia 2025 r.

Chęć oddana głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 18,2 proc. ankietowanych. Oznacza to spadek aż o 2,9 pkt proc. w stosunku do marca i jeszcze gorszy wynik od pomiaru z lutego (wówczas było to rekordowo niskie 18,3 proc.).

Konfederację Wolność i Niepodległość zamierza poprzeć 13 proc. uczestników badania. To o 1,9 pkt proc. więcej niż w marcu. Na czwartej pozycji znalazła się Konfederacja Korony Polskiej, czyli partia Grzegorza Brauna, popierana przez 8,7 proc. pytanych (spadek o 2,3 pkt proc.).

Szansę na wprowadzenie swoich posłów do Sejmu miałaby także Nowa Lewica, którą popiera obecnie 5,8 proc. badanych (o 2,3 pkt proc. więcej niż miesiąc temu). Na granicy progu znajduje się z kolei partia Razem. Chęć oddania głosu na tę formację zadeklarowało 4,9 proc. respondentów (o 1,1 pkt proc. mniej niż w marcu).

