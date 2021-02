Ponad 3,2 mln szczepień przeciw COVID-19 w Polsce

Po iniekcjach zgłoszono ok. 3,4 tys. niepożądanych odczynów, w większości łagodnych.

Na rządowych stronach podano w sobotę w ciągu dnia, że podano dotychczas 3 269 812 dawek szczepionki – 2 101 754 pierwszej i 1 168 058 drugiej.

Po iniekcjach zgłoszono 3456 niepożądanych odczynów, w tym większość łagodnych, objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia, zutylizowano w sumie 4836 dawek.

Ostatnie szczegółowe rządowe dane o szczepieniach, mówią, że w woj. dolnośląskim wykonano dotąd 280 798 zastrzyków, w kujawsko-pomorskim – 160 501 szczepień, w lubelskim – 188 927, w lubuskim – 81 306, a w woj. łódzkim – 225 000. W woj. małopolskim zaszczepiono 271 620 osób, w mazowieckim – 513 302, w opolskim – 85 760, w podkarpackim – 161 051, w podlaskim – 107 802, a w woj. pomorskim – 211 384 osób. W woj. śląskim szczepionkę otrzymało 353 516 osób, w woj. świętokrzyskim – 93 157, w warmińsko-mazurskim – 113 684, w wielkopolskim - 277 049, a w zachodniopomorskim – 143 508.

MZ zaleca, by szczepionkę AstraZeneca podawać osobom do 69 lat

Ministerstwo Zdrowia zaleca, by preparatem firmy AstraZeneca szczepić przeciw COVID-19 osoby do 69 lat. Resort wydał w sobotę komunikat w tej sprawie. Dotychczas zalecane było stosowanie szczepionki AstraZeneca do 65. roku życia.

Komunikat, który z upoważnienia ministra Adama Niedzielskiego wydał wiceminister Maciej Miłkowski, powstał w oparciu o rekomendacje Rady Medycznej, działającej przy premierze oraz opinię Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, działającego przy resorcie.

MZ poinformowało, że zaleca, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane szczepionką Vaccine AstraZeneca u osób dorosłych urodzonych w roku 1952 oraz młodszych. Szczepienie winno odbywać się w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu 10-12 tygodni.

Zalecenie – jak zaznaczono - jest zgodne z charakterystyką produktu leczniczego.

24 listopada br. Rada Medyczna oceniła, że w świetle wyników nowych badań klinicznych stosowanie szczepionki AstraZeneca jest dopuszczalne u osób od 18 do 69 roku życia. 26 lutego opinię w tym zakresie wydał też Zespół ds. Szczepień Ochronnych. Zespół zarekomendował, aby szczepienia przeciw COVID-19 z wykorzystaniem szczepionki AstraZeneca były prowadzone w grupie od 18 do 69 lat.

Szczepionka od firmy Astra Zeneca przeciw COVID-19 zawiera zmodyfikowanego, niegroźnego wirusa, będącego nośnikiem mRNA. Wymaga dwóch dawek. Do jej transportu oraz przechowywania wystarcza temperatura 2-8 stopni Celsjusza; może być trzymana w zwykłej lodówce przez co najmniej przez 6 miesięcy.