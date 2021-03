Francja: Rząd zaprzecza podpisaniu umowy z Rosją na produkcję Sputnika V

"Żadna firma we Francji nie podpisała kontraktu z Rosją na produkcję szczepionki przeciwko Covid-19 Sputnik V" - oświadczyły służby prasowe francuskiego ministerstwa przemysłu.

"Nie znaleźliśmy firmy, która spełniałaby ich wymagania" - wyjaśnia francuski resort przemysłu. Natomiast jeden z doradców prezydenta Francji Emmanuela Macrona, na którego powołuje się agencja Reuters, tłumaczył dziennikarzom, że Paryż pozostawia "otwarte drzwi" dla partnerstwa między Francją a Rosją w sprawie Sputnika V. "To jedna z kwestii, w których być może dojdzie do owocnej współpracy" - powiedział doradca. "Jedna z trudności, które dotyczą Sputnika, to dostęp do mocy produkcyjnych w ilościach, jakich Rosjanie oczekują" - stwierdził.

Dodał, że jesienią ubiegłego roku prezydent Rosji Władimir Putin poprosił Macrona o pomoc w procesie produkcji szczepionki. Francuski prezydent wysłał wówczas delegację naukową do Rosji w celu zbadania szczepionki i starał się pomóc Moskwie złożyć wniosek do Europejskiej Agencji Leków.

Rosja przedstawia własną wersję wydarzeń

Wcześniej Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RFPI) poinformował, że zawarł umowy z zakładami produkcyjnymi we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech na produkcję rosyjskiej szczepionki.

Wypowiedź szefa Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich Kiriłła Dmitrijewa przekazała telewizja Rossija 24. Dmitrijew nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących porozumienia.

Rosyjska szczepionka produkowana we Włoszech?

Szef funduszu zapowiadał, że do końca marca br. poinformuje o około 20 projektach współpracy w 10 krajach, w tym we Włoszech.

Włosko-Rosyjska Izba Handlowa poinformowała ze swej strony o zawarciu porozumienia między RFPI, a szwajcarską firmą farmaceutyczną Adienne w sprawie produkcji Sputnika V we Włoszech. Według rosyjskich agencji informacyjnych propozycję wspólnej produkcji złożyła Rosjanom włoska firma Adienne Srl, która należy do szwajcarskiego holdingu farmaceutycznego.

Produkcję we Włoszech RFPI chce rozpocząć w czerwcu.