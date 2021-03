"Wyniki potwierdzają naszą hipotezę". Szpital Uniwersytecki w Oslo o szczepionce AstraZeneca

– Otrzymaliśmy wyniki, które potwierdzają naszą wcześniejsza hipotezę, że u pacjentów doszło do silnej reakcji układu odpornościowego, która doprowadziła do powstania specyficznych przeciwciał, powodujących wypadanie płytek krwi z układu krążenia. Następstwem tego było powstanie zakrzepów krwi" – wyjaśnił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prof. Holme.

Naukowiec zapytany, czy może potwierdzić, że to preparat AstraZeneca wywołał niepożądane skutki uboczne, odparł, że na stan obecnej wiedzy "nie ma innej możliwości". "To są pacjenci, u których powikłania wystąpiły od 3 do 10 dni po zaczepieniu. (...) Nie widzimy u nich innych powodów wystąpienia tak silnej reakcji immunologicznej" - przekazał prof. Holme.

AstraZeneca. Państwa zawieszają szczepienia

Niektóre kraje Unii Europejskiej w ramach środka zapobiegawczego czasowo zawiesiły używanie preparatu AstraZeneki po informacjach o rzadkich przypadkach zakrzepów krwi u osób, które przyjęły szczepionkę.

We wtorek szefowa Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke poinformowała, że obecnie nic nie wskazuje na to, by szczepienia preparatem AstraZeneki spowodowały zakrzepy krwi. Dodała, że liczba stanów zakrzepowo-zatorowych u zaszczepionych ludzi nie wydaje się wyższa, niż w przypadku całej populacji. Do 10 marca do EMA zgłoszono 30 takich przypadków na 5 mln zaszczepionych osób. Cooke zaznaczyła, że obecnie takich zgłoszeń jest więcej, ale trudno przedstawić konkretną liczbę.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała w środę, że zaleca dalsze podawanie szczepionki firmy AstraZeneca.

