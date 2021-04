Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: śląskiego (817), mazowieckiego (700), łódzkiego (592), dolnośląskiego (547), wielkopolskiego (500), małopolskiego (403), kujawsko-pomorskiego (372), lubelskiego (337), zachodniopomorskiego (315), świętokrzyskiego (191), pomorskiego (183), podkarpackiego (157), warmińsko-mazurskiego (153), opolskiego (152), lubuskiego (114), podlaskiego (103). Jak przekaznao, 73 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 2 768 034, z czego 65 897 osób zmarło. Wyzdrowiało dotąd 2 467 036 zakażonych.

Zajęte łóżka i respiratory

Z informacji przekazanych we wtorek przez resort zdrowia wynika również, że w szpitalach przebywa 26 925 chorych z COVID-19, a 3041 z nich jest podłączonych do respiratorów. To o 5013 hospitalizowanych pacjentów mniej niż tydzień temu.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 44 218 łóżek i 4502 respiratory.

Poprzedniego dnia, w poniedziałek, Miminterstwo Zdrowia podawało, że hospitalizowanych jest 27 137 chorych z COVID-19, z których 3101 było pod respiratorami. Tydzień wcześniej, 20 kwietnia, resort informował, że w szpitalach przebywa 31 938 zakażonych pacjentów, w tym 3287 pod respiratorami.

Ministerstwo przekazało we wtorek, że na kwarantannie jest 193 781 osób.

