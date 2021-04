Indyjski wariant koronawirusa w Katowicach? Sanepid weryfikuje

Chodzi o siostry Misjonarki Miłości Matki Teresy z Kalkuty posługujące w Katowicach. Kilkanaście sióstr przebywa w kwarantannie, objęto nią również 10 osób bezdomnych, którymi się opiekowały. Jedna zakonnica trafiła do szpitala.

Koronawirus na Śląsku

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 1531 zakażeniach koronawirusem w woj. śląskim. Choć to znów najwięcej przypadków w kraju, to jednocześnie to najniższy środowy wynik w kwietniu. 4 tygodnie temu, w ostatnią środę marca, w regionie odnotowano największą liczbę zachorowań od początku pandemii – 6092.

W szpitalu tymczasowym w Katowicach było w środę leczonych 110 chorych na COVID-19, w tym 24 na respiratorach, a w placówce w Pyrzowicach – 98, w tym 9 na respiratorach.

W związku ze spadkiem liczby zachorowań szpitalne łóżka zarezerwowane na potrzeby pacjentów zakażonych koronawirusem są uwalniane na potrzeby innych chorych. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zapowiedział w środę "zredefiniowanie" pojęcia szpitala covidowego – jesienią takie placówki mają nadal funkcjonować, choć zapewne w innej formule, niż dotychczas.

Wielkie luzowanie obostrzeń w maju

W środę przed południem premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili wstępny harmonogram luzowania obostrzeń epidemicznych na maj. W najbliższym miesiącu otwarte będą m.in. galerie handlowe, siłownie, restauracje, a uczniowie wrócą do szkół.

Co więcej, szef MZ zapowiedział, że jeśli tendencja spadkowa zakażeń utrzyma się, to od 15 maja zostanie zniesiony obowiązek zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu – przy zachowaniu 1,5 m dystansu społecznego.

Prof. Gut: O spadku zakażeń zadecyduje zachowanie ludzi

Piecha: Rząd w pandemii działał optymalnie