Otwarcie siłowni, hoteli i galerii. Premier o odmrażaniu gospodarki

– Dane które mamy pozwalają podać decyzję dotyczącą odmrażania gospodarki. Najgorsze za nami ale w szpitalach przebywa około 25 tys chorych na COVID. To jest nadal bardzo groźna choroba. Zakażenia to jedno, ale zgony to jest ten aspekt który musimy kłaść nawiększy nacisk – mówił.

Premier podkreślił, że od tego jaka będzie dynamika uzależnione są dalsze działania rządu. – Ostatnie dni pokazały ze trzecia fala się prawdopodobnie przełamala. Mamy cały czas zabezpieczone łóżka. Do wyczekiwanego odmrażania musimy podejść z cierpliwością i pokorą – podkreślał.

Morawiecki podkreślił, że zmierzamy w kierunku, jak najszybszego szczepienia. – Chcemy by nasza gospodarka wracała do normalności. Udało się ochrnić miejsca pracy. Mamy najniższe bezrobocie w Europie, ale to było bardzo kosztowne. Chcemy, by najbardziej poturbowane sektory mogły znów oddychać – mówił.