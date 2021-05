Specjalne przywileje dla zaszczepionych w Wałbrzychu. To pierwsze takie miasto w Polsce

Wałbrzych jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadza system bonusów mających zachęcić mieszkańców do szczepień przeciwko COVID-19.

To kolejne przedsięwzięcie zachęcające mieszkańców do szczepień. Pod koniec kwietnia z inicjatywy prezydenta Wałbrzycha miejscy radni przyjęli uchwałę o obowiązkowym szczepieniu przeciwko COVID-19 wszystkich mieszkańców powyżej 18 lat i osób pracujących w mieście. Rada miasta zaapelowała też do ministra zdrowia o wpisanie COVID-19 na listę chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień. Uchwałę muszą jeszcze zaakceptować służby wojewody dolnośląskiego.

Przywileje dla zaszczepionych

Prezydent Wałbrzych Roman Szełemej podczas poniedziałkowej konferencji prasowej podkreślił, że Wałbrzych "w oczekiwaniu na decyzję wojewody nie marnuje czasu". – Staramy się zrobić wszystko, aby uzyskać poziom zaszczepienia mieszkańców miasta gwarantujący odporność populacyjną – powiedział Szełemej.

Prezydent poinformował, że od wtorku w Wałbrzychu zacznie działać system bonusów, które maja zachęcić mieszkańców do szczepień. To m.in. 50-procentowe zniżki do miejskich instytucji kultury i do kompleksu sportowo-rekreacyjnego Aqua-Zdrój. Skorzystać z nich mogą mieszkańcy Wałbrzycha, którzy przejęli przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Zniżki obowiązują w Zamku Książ, Starej Kopalni, Muzeum Porcelany, Teatrze Lalki i Aktora i w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury.

Nagrody rzeczowe

Innym elementem systemu, który ma zachęcić do szczepień, będą nagrody rzeczowe. Prezydent Wałbrzycha poinformował również, że pracownicy miejskich instytucji kultury i urzędnicy mający kontakt z mieszkańcami i turystami będą w pełni zaszczepieni.

– Osoby przychodzące do instytucji będą miały pewność, że są obsługiwane przez osoby, które nie będą źródłem zakażeń – powiedział Szełemej.

Prezes Zamku Książ Anna Żabska podkreśliła, że w kierowanej przez nią instytucji szczepionkę przeciwko COVID-19 przyjęło 70 proc. pracowników.

