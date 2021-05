Kraska zapowiada luzowanie obostrzeń. Kolejny "pakiet" w tym tygodniu

W środę w Programie I Polskiego Radia Kraska poinformował, że w tym tygodniu rząd przedstawi "kolejny pakiet ewentualnych luzowań na czerwiec".

– Sytuacja epidemiologiczna na to w tej chwili nam pozwala, bo widzimy, że koronawirus jest w odwrocie. Aczkolwiek jak zawsze z wielką ostrożnością do tego podchodzę, bo myślę, że jednak te zasady, do których jesteśmy przyzwyczajeni, powinny dalej z nami zostać – czyli maseczka, dezynfekcja, dystans. Powinniśmy cały czas o tym pamiętać – powiedział wiceminister.

W najbliższy piątek wchodzi kolejne, zapowiadane już wcześniej luzowanie obostrzeń. Od 28 maja otwarte mają zostać siłownie, kluby i centra fitness pod warunkiem, że na 1 osobę będzie przypadać 15 mkw. powierzchni. Będzie też można korzystać z restauracji, jeżeli zajętych będzie do 50 proc. miejsc.

Koronawirus w Polsce. Najnowszy bilans

We wtorek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1 tys. nowych zakażeń koronawirusem i śmierci kolejnych 151 osób. Według danych MZ, od początku wybuchu epidemii w Polsce, czyli od marca ubiegłego roku, na COVID-19 zachorowało w sumie 2 867 187 osób, z czego 73 096 zmarło. Wyzdrowiało 2 629 626 chorych.

Resort zdrowia przekazał również, że w szpitalach przebywa 7 553 chorych z COVID-19, a 990 z nich jest podłączonych do respiratorów. Zgodnie z raportem MZ, dla pacjentów z COVID-19 przygotowane jest 24 984 łóżka i 2 645 respiratorów.

Ponad rok z pandemią

Pierwszy przypadek koronawirusa odnotowano w Polsce w marcu 2020 roku. U większości osób, które zachorują na COVID-19, występują objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez specjalnego leczenia.

Czytaj też:

Zatory tętnic mózgu po szczepionce AstraZenecaCzytaj też:

Kiedy znikną maseczki w pomieszczeniach? Niedzielski o "trwałej zmianie mentalności"Czytaj też:

Połowa dorosłych obywateli UE po pierwszej dawce. Szefowa KE: Nowy kamień milowy