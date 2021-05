Ile szczepień wykonano już w Polsce? Najnowsze dane

Według raportu liczba wykonanych szczepień wyniosła 19.525.032, w pełni zaszczepionych zostało 6.562.897 osób.

Dzienna liczba szczepień wyniosła 335.049; odnotowano 9.735 niepożądanych odczynów.

Do Polski dostarczono dotychczas 20.382.130 dawek, liczba dawek dostarczonych do punktów szczepień to 19.831.060.

Jako zabezpieczenie drugiej dawki w magazynach znajduje się 5.530 dawek; w trakcie realizacji są zamówienia na 545.540 dawek. Liczba dawek poddanych tzw. utylizacji wyniosła 17.357.

Cztery szczepionki

Polscy pacjenci otrzymują cztery szczepionki przeciw COVID-19. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a specyfik opracowany przez Janssen Pharmaceutica NV, firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson, wymaga podania tylko jednej dawki.

Szczepionka Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech, zapobiegająca COVID-19, zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka znanego jako białko wypustkowe, naturalnie występującego w SARS-CoV-2, wirusie wywołującym COVID-19, dzięki czemu przygotowuje organizm do obrony przed SARS-CoV-2.

W Polsce na szczepienia przeciwko COVID-19 mogą zapisywać się już osoby w wieku od 16 lat.

Najnowszy bilans koronawirusa w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę rano o 775 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci kolejnych 125 osób, z czego 32 nie miały tzw. chorób współistniejących. Według danych MZ, łączna liczba zakażeń wykrytych w całym kraju to 2 871 371. Od początku wybuchu epidemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 73 682 osób. Wyzdrowiało 2 636 675 chorych.

