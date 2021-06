Mieszkanie, Tesla i sztabki złota do wygrania na loteriach szczepień

Firmy w Hongkongu ogłosiły loterie z nagrodami wartymi łącznie 113 mln dolarów hongkońskich (53 mln zł), by zachęcić ludzi do szczepień przeciw COVID-19. Do wygrania są m.in. mieszkanie, samochód marki Tesla, pieniądze i sztabki złota.