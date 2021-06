Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Zmarło ponad 60 osób

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 54,6 tys. testów na obecność koronawirusa.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą województw: wielkopolskiego (28), mazowieckiego (25), łódzkiego (23), śląskiego (23), kujawsko-pomorskiego (21), zachodniopomorskiego (20), małopolskiego (19), dolnośląskiego (17), lubelskiego (16), opolskiego (12), pomorskiego (8), podkarpackiego (7), podlaskiego (7), świętokrzyskiego (6), warmińsko-mazurskiego (2), lubuskiego (1). Jak przekazano, 6 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ze środowego raportu resortu zdrowia wynika ponadto, że z powodu COVID-19 zmarło 12 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 50 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 2 878 061, z czego 74 688 zmarło. Do tej pory wyzdrowiały 2 649 184 osoby. Na kwarantannie przebywa obecnie 60 040 osób.

Szczepienia w Polsce. Aktualne informacje

W Polsce wykonano dotąd 24 mln 687 tys. 629 szczepień przeciw COVID-19 – podano we wtorek na rządowych stronach. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, są 9 mln 929 tys. 923 osoby.

Do wtorku mieszkańcom woj. śląskiego podano 2 984 300 dawek szczepionki przeciw COVID-19, liczba w pełni zaszczepionych przekroczyła 1 mln – to dokładnie 1 095 548 osób. Śląskie jest jednym z najbardziej doświadczonych przez pandemię regionów w Polsce.

Łącznie do Polski dostarczono dotąd 29 mln 662 tys. 20 dawek. Liczba dawek dostarczonych do punktów to 27 mln 44 tys. 560.

Od 27 grudnia ub. r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 25 tys. 38 dawek. Zgłoszono 10 tys. 941 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

