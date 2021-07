Morawiecki: Mocno zwiększymy fundusze dla kół gospodyń wiejskich

"Będziemy zwiększać pulę środków na koła gospodyń wiejskich, ponieważ widzimy, jak pozytywną rolę odgrywają" – powiedział premier.

Zaapelował do kół "o wielką aktywność, która może spowodować, że więcej niż dwa razy tyle środków wpłynie do was w tym roku". jak dodał, powodem apelu jest pandemia koronawirusa. "Dziś piękne słońce, polana, wszyscy się cieszą, ale na dobrą sprawę nie wiemy do końca, jak będzie wyglądać jesień. Chcemy się przygotować na najgorsze. Wiemy, że aby to najgorsze – urata życia i zdrowia naszych najbliższych – nie nastąpiło, musimy się szczepić" – podkreślił szef rządu.

Przypomniał, że prowadzone przed kilkudziesięciu laty masowe szczepienia przeciw odrze, różyczce i polio pozwoliły wyeliminować te choroby.

"Chcemy temu zapobiec"

"Dzisiaj mamy chorobę COVID-19, wirusa SARS-CoV-2, który powoduje oprócz utraty zdrowia, życia także ogromne perturbacje w życiu gospodarczym. Zamykane są całe działy gospodarki. Chcemy temu zapobiec, dlatego ogłaszamy dzisiaj nowy konkurs, który ma zachęcić do tego, żebyście jako liderki, liderzy środowisk lokalnych zachęcili sąsiadów, rodziców, babcie, dziadków, córki do tego, żeby się wszyscy szczepili" – powiedział.

Dodał, że konkurs pozwoli kołom uzyskać więcej środków na działalność w zależności od skuteczności zachęty do szczepień. "Chcemy połączyć przyjemne z pożytecznym. Setki, tysiące kół gospodyń wielskich, ochotniczych straży pożarnych – bo ich też będzie dotyczył ten konkurs – będą mogły pozyskać dodatkowe środki na swoją aktywność" – zapowiedział. Dodał, że będą też nagrody konkursowe dla najlepszych.

Kontynuacja pomocy

Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka zapowiedziała kontynuację pomocy finansowej dla kół, której wartość wyniosła dotychczas 80 mln zł. Poinformowała, że w konkursie koła będą mogły otrzymać do 8 tys. zł na organizację wydarzeń promujących szczepienia, a każde koło, któremu uda się zaszczepić ponad 100 osób, otrzyma dodatkowe premie. W ostatnim etapie konkursu koło, które zorganizuje imprezy, gdzie zaszczepi się najwięcej osób, otrzyma 100 tys. zł. Wnioski konkursowe będzie można składać do powiatowych biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

"Tylko od nas zależy, czy jesienią będziemy borykać się z czwartą falą czy uda nam się przed tym uchronić" – powiedziała Gembicka.

Dotychczas w ramach kampanii profrekwencyjnej rząd zorganizował konkurs z nagrodami dla gmin. Gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych otrzyma 2 mln zł. Pierwszych 500 gmin, które zaszczepią 67 proc. mieszkańców, otrzyma po 100 tys. zł.

