Wyraźny wzrost nowych zakażeń. Ministerstwo Zdrowia publikuje dane

"Mamy 124 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (22), dolnośląskiego (15), lubelskiego (13), małopolskiego (11), śląskiego (10), zachodniopomorskiego (10), łódzkiego (8), pomorskiego (7), wielkopolskiego (6), kujawsko-pomorskiego (5), podlaskiego (5), podkarpackiego (3), warmińsko-mazurskiego (3), świętokrzyskiego (2), opolskiego (1), lubuskiego (0). 3 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" – czytamy w środowym komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Jak dodaje resort, z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 3 osoby.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 2 881 718. Dotychczas w Polsce zmarły 75 222 osoby chore na COVID-19.

Sytuacja w szpitalach

W szpitalach jest 339 chorych z COVID-19, a 61 z nich jest podłączonych do respiratorów – poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6282 łóżka i 618 respiratorów.

Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywają 85 344 osoby. Wyzdrowiało dotąd 2 653 025 zakażonych.

Delta w Polsce

Blisko 60 proc. zakażonych koronawirusem w wariancie Delta to osoby do 39 roku życia. W grupie najbardziej zaszczepionej (od 60 roku życia) zakażenia wariantem Delta to jedynie 14 proc. – napisał we wtorek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podkreślił, szczepionki chronią nas przed nowymi mutacjami koronawirusa.

Jak wynika z wykresu, opublikowanego wraz z wpisem Niedzielskiego na Twitterze, 57,2 proc. osób zakażonych wariantem Delta nie ma 39 lat. Z kolei 28,3 proc. zakażonych znajduje się między 40-59 rokiem życia. 14,5 proc. zakażonych ukończyło 60 lat.

