Włochy wskazały termin zakończenia kampanii szczepień

Wyjaśniono, że nowa porcja preparatów przeciwko COVID-19 pozwoli zakończyć kampanię szczepień do 30 września.

Zakończenie kampanii szczepień

W komunikacie włoski rząd podkreślił, że decyzja o zwiększeniu dostaw szczepionek to rezultat "owocnej rozmowy" między premierem a przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Preparat będzie przysyłany do Włoch począwszy od drugiego tygodnia sierpnia. Jak zaznaczono, pozwoli to urzędowi komisarza do spraw pandemii "bezpiecznie zakończyć kampanię szczepień do 30 września".

Po tym, gdy rząd Draghiego zapowiedział wprowadzenie od 6 sierpnia obowiązku przepustki Covid-19 przy wstępie do wielu miejsc publicznych, na szczepienia w ciągu kilku dni zapisało się następnych kilkaset tysięcy osób.

Dotychczasowy bilans kampanii w kraju to ponad 31 milionów całkowicie zaszczepionych osób, czyli 58 proc. ludności.

Segregacja we Włoszech?

Włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri nie wyklucza rozszerzenia stosowania "paszportu covidowego" o transport publiczny, jeśli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać.

Na mocy decyzji rządu od 6 sierpnia przepustka COVID-19 będzie wymagana przy wejściu do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, do kin, teatrów, na siłownię i na basen, na masowe imprezy i zjazdy.

Chciałbym zachęcić wszystkich, by zastanowili się nad znaczeniem przepustki, która jest nadzwyczajnym środkiem, by zapewnić bezpieczeństwo krajowi i nie wracać do tego, co było i niczego już więcej nie zamykać - oświadczył wiceminister Sileri w opublikowanym w środę wywiadzie dla dziennika "Corriere dellla Sera".

"Dyktatura? Ależ skąd!"

Odnosząc się do protestów między innymi branży restauracyjnej przeciwko obowiązkowi "zielonej przepustki", Sileri powiedział: Słyszę, że mówi się o "dyktaturze sanitarnej". Ależ skąd!

– Protestującym restauratorom mówię: prawie 38 milionów Włochów dostało co najmniej jedną dawkę szczepionki, a zatem zieloną przepustkę mają już w kieszeni. Do nich trzeba dodać 7-8 milionów dzieci poniżej 12 lat, od których nie jest on wymagany. A zatem 70 procent populacji Włoch może wejść do restauracji. A od 6 sierpnia tych osób będzie, mam nadzieję, jeszcze więcej – podkreślił wiceszef resortu zdrowia.

Jako cel wskazał osiągnięcie do końca września liczby 50 milionów zaszczepionych Włochów.

– Jeśli liczby zakażeń w najbliższych tygodniach wzrosną, musimy być na to przygotowani, także stosując przepustkę – dodał wiceminister. Wtedy jej użycie zostanie rozszerzone - wyjaśnił.

