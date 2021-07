Ile kosztowała promocja szczepień? Dworczyk podał kwotę

Premier Mateusz Morawiecki przestrzegał na piątkowej konferencji prasowej, że już w sierpniu, kiedy Polacy wrócą z wakacji, może rozpocząć się czwarta fala zachorowań na COVID-19. – Nie czekajmy na nią, lepiej przystąpmy do programu szczepień – apelował szef rządu.

Odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień szef KPRM Michał Dworczyk przypomniał, że do tej pory uruchomiono ponad 6 tys. punktów szczepień populacyjnych i ponad 500 punktów szczepień powszechnych. Przypomniał, że w przedsięwzięcie włączyło się blisko 500 aptek oraz galerie handlowe.

– Rozpoczęto sczepienia w trakcie masowych imprez, w mobilnych punktach. Takim pierwszym dużym projektem była akcja "Zaszczep się w majówkę". Były szczepienia w zakładach pracy, gdzie blisko 1 milion pracowników dzięki temu zostało zaszczepionych – wymieniał Dworczyk.

Telefony z NFZ

Oprócz tego – dodał – organizowano konkursy samorządowe, a także przeprowadzono kampanię telefoniczną zachęcającą do szczepień, w ramach której NFZ podjął próby kontaktu z blisko 700 tysiącami pacjentów. – Zaangażowaliśmy samorządy do tego, żeby kontaktować się z każdym mieszkańcem powyżej 55. roku życia. Rozpoczęliśmy kolejny program z POZ-ami, które kontaktują się również telefonicznie proponując szczepienia swoim pacjentom powyżej 55. roku życia – zaznaczył szef KPRM.

W sprawie promocji szczepień rząd współpracował ponadto z kołami gospodyń wiejskich i Ochotniczą Strażą Pożarną; uruchomił też loterię Narodowego programu Szczepień. – Prowadziliśmy też dwie duże kampanie – pierwsza to była kampania edukacyjna "Szczepimy się"; druga to była kampania profrekwencyjna "Ostatnia prosta". Było tam wielu aktorów, sportowców – wszystko po to, żeby po pierwsze przekazać rzetelną informację, a po drugie zachęcić do szczepienia, bo to jest jedyny sposób na pokonanie pandemii – podkreślał Dworczyk.

Według niego, na akcje promocyjne na rzecz szczepień wydano do tej pory ponad 1 mld złotych.

Szef KPRM podziękował personelowi medycznemu, samorządowcom, przedsiębiorcom i innym osobom do tej pory zaangażowanym w realizację Narodowego Programu Szczepień.

