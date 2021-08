Unijny Certyfikat COVID (UCC) to dokument, który - jak przypomniano - podczas pandemii koronawirusa ułatwia podróżowanie po Unii Europejskiej Mogą pobrać go osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 (certyfikat ważny jest wówczas od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki), a także te, które otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godzin), lub ozdrowieńcy (certyfikat ważny jest od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Unijny Certyfikat COVID w aplikacji mObywatel został udostępniony 21 czerwca. Jak podał Wydział ds. Promocji Polityki Cyfrowej KPRM, od tego czasu pobrało go dokładnie 3 mln 24 tys. 698 osób, czyli 65 proc. wszystkich użytkowników aplikacji.

Jak przypomniano, UCC w aplikacji mObywatel zawiera zdjęcie z dowodu osobistego, co ułatwia szybką kontrolę i wyraźnie wskazuje, kto jest właścicielem certyfikatu. Certyfikat ma również duży, wyraźny kod QR pozwalający zminimalizować błędy podczas skanowania, a szczegółowe dane osoby, do której należy, zostały ukryte przed wzrokiem osób postronnych. Aby wyświetlić szczegóły certyfikatu, należy rozwinąć sekcję "Dodatkowe dane" KPRM podał, ilu użytkowników aplikacji mObywatel pobrało "certyfikat covidowy" – podano. Certyfikat ponadto, jak przypomniano, pozwala na szybkie okazanie dokumentów, czego można dokonać z poziomu aplikacji mObywatel.

Jak wskazano w komunikacie, UCC pozwala na międzynarodową weryfikację przy pomocy aplikacji, którą dysponują służby graniczne danego kraju. Nie wymaga również tłumaczenia, gdyż jest dostępny w języku polskim i angielskim w formie, która jest akceptowana w całej Unii Europejskiej.

Certyfikat jest bezpłatny i dobrowolny, w każdej chwili można go pobrać, lub usunąć – poinformowano.

mObywatel

Aplikacja mObywatel oprócz UCC zawiera również szereg innych dokumentów, takich jak odzwierciedlenie dowodu osobistego, mPrawo Jazdy - cyfrowy dokument odwzorowujący uprawnienia do prowadzenia pojazdów, mPojazd - odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu, licznik punktów karnych, eRecepty, a także Kartę Dużej Rodziny, mLegitymację szkolną lub studencką, oraz bilety kolejowe zakupione w systemie PKP Informatyka.

Czytaj też:

Obowiązkowe szczepienia dla pracowników gastronomiiCzytaj też:

Włochy: Od piątku do restauracji i na koncert tylko z "certyfikatem covid"