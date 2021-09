Koniec czwartej fali w Niemczech? Spada ilość zakażeń

Zdaniem eksperta, którego cytuje w środę portal RND, nie należy jednak wyciągać z tego wniosków o końcu czwartej fali pandemii.

RKI podał w środę rano, że liczba nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia spadła do 77,9. Dzień wcześniej było to 81,1 infekcji, a tydzień temu – 82,7.

Urzędy zdrowia w Niemczech w ciągu jednego dnia zgłosiły do RKI 12 455 nowych przypadków, podczas gdy tydzień temu – 13 565.

Według danych RKI w całych Niemczech w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 83 zgony związane z Covid-19; tydzień temu ofiar śmiertelnych było 35. Od początku pandemii Instytut naliczył 4 101 931 potwierdzonych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Rzeczywista całkowita liczba może być znacznie wyższa, ponieważ wiele zakażeń nie jest wykrywanych.

Liczba ozdrowieńców wynosi obecnie 3 852 900, a osób, które zmarły z powodu potwierdzonego zakażenia – 92 769.

Koniec czwartej fali?

Choć od kilku dni sytuacja epidemiczna w Niemczech pozostaje dość stabilna, ekspert w dziedzinie prognozowania rozwoju koronawirusa Thorsten Lehr ostrzega przed wyciąganiem pochopnych wniosków – pisze RND. Lehr nie uważa, że stagnacja w liczbie nowych zakażeń oznacza koniec czwartej fali pandemii. Sądzi, że możliwy jest skokowy wzrost liczby zakażeń. "Mogliśmy obserwować to zachowanie krzywej zachorowalności prawie co do dnia w zeszłym roku" – wskazuje.

Rok temu liczba nowych zakażeń również nieznacznie spadła i utrzymywała się na stałym, nieco niższym niż obecnie poziomie, po czym ponownie gwałtownie wzrosła pod koniec września. "Przy obecnym stanie kampanii szczepień i złagodzonych ograniczeniach dotyczących kontaktów podobnego wzrostu można się spodziewać ponownie pod koniec września-na początku października" – ostrzega Lehr.

Ekspert tłumaczy stagnację w liczbie zakażeń m.in. tym, że wakacjach jest mniej podróżnych, a co za tym idzie – przywożonych przez nich infekcji.

W Niemczech do tej pory 66,6 procent populacji otrzymało pierwszą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi, a 62,3 procent mieszkańców kraju jest w pełni zaszczepionych.

