Rosja: Kolejny dobowy rekord zakażeń

W obliczu pogarszających się wskaźników zakażeń i powolnego przyjmowania przez mieszkańców Rosji rodzimej szczepionki Sputnik V, władze wprowadzają w tym tygodniu bardziej rygorystyczne środki, aby spróbować powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii.

Rosja walczy z pandemią

W ubiegłym tygodniu prezydent Władimir Putin ogłosił, że w związku z trudną sytuacją epidemiczną okres od 30 października do 7 listopada to "dni niepracujące", za które będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Od czwartku Moskwa wprowadza najsilniejsze restrykcje od czerwca 2020 roku - faktycznie w tym czasie będzie wprowadzony lockdown.

Nie będą pracować placówki handlowe, oprócz sklepów spożywczych i aptek. Kawiarnie i restauracje będą obsługiwać tylko na wynos. W szkołach ogłoszono ferie, a studenci będą uczyć się zdalnie. W obwodzie moskiewskim nie będą też działać salony fryzjerskie i kosmetyczne, kluby fitness i kina.

W Moskwie od 8 listopada uczestnicy imprez masowych będą musieli przedstawić test na COVID-19 lub dowód szczepienia.

W Rosji koronawirusem zakaziło się łącznie 8,2 mln osób; 231 669 zmarło. Jest to najwyższa liczba zgonów w Europie i piąta na świecie po USA, Brazylii, Indiach i Meksyku. Zaszczepionych w pełni jest ok. 45 mln Rosjan - niecała jedna trzecia prawie 146-mln populacji.

Sputnik V

Tymczasem EMA zastanawia się nad dopuszczeniem rosyjskiej szczepionki do stosowania w Unii Europejskiej. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta najwcześniej w pierwszym kwartale 2022 roku - podała w czwartek agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródło związane z Europejską Agencją Leków (EMA).

– Decyzja EMA jest do końca bieżącego roku absolutnie wykluczona – powiedział rozmówca agencji. Jeżeli potrzebne informacje dotyczące szczepionki zostaną przekazane do końca listopada, to "wtedy regulator będzie w stanie podjąć decyzję w pierwszym kwartale 2022 roku" - dodał.

EMA rozpoczęła oficjalny proces oceny rosyjskiej szczepionki w marcu br. Według pierwotnych założeń, decyzja unijnego regulatora miała zapaść w maju lub czerwcu. Procedura dopuszczenia Sputnika V przedłuża się z powodu opóźnień ze strony Rosji w przesyłaniu wymaganych informacji dotyczących preparatu - przypomina Reuters.

