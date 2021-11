Kuriozalna sytuacja w Czechach. Premier zostanie zaprzysiężony przez szybę?

Milosz Zeman trafił do szpitala 10 października. Stało się to tuż po wyborach parlamentarnych, co przyczyniło się do opóźnienia negocjacji ws. powstania nowego rządu. Zeman przebywał na oddziale rehabilitacyjnym, gdzie przyjmował polityków. Ponieważ czuje się już znacznie lepiej, polityk na własną prośbę został w czwartek przewieziony do rezydencji w Lanach, gdzie mógł pracować znajdując się pod osobistą opieką lekarza.

Milos Zeman z koronawirusem

Po kilku godzinach prezydent wrócił do szpitala, ponieważ testy na obecność koronawirusa dały u niego pozytywny wynik. Zeman był trzykrotnie szczepiony przeciwko koronawirusowi i nie miał żadnych objawów.

W piątek Zeman miał mianować na premiera lidera Obywatelskiej Partii Demokratycznej i koalicji SPOLU Petra Fialę. Ze względu na powrót do szpitala czynność ta została przełożona na niedzielę.

Mianowanie przez szybę

Prezydent opuścił w sobotę szpital i ponownie został przewieziony do rezydencji w Lanach, gdzie w niedzielę ma odbyć się uroczystość mianowania nowego premiera Czech. Problem w tym, że Zeman przebywa na kwarantannie i może mieć kontakt jedynie z personalem medycznym oraz członkami rodziny. Zdaniem lekarzy, nie może być wyjątku w którym złamane zostaną zasady kwarantanny na czas trwania ceremonii.

Według szefowej służb higieniczno-epidemicznych Pavli Svrczinovej, mianowanie Fiali na premiera może odbyć się tylko i wyłącznie gdy prezydent i przyszły premierem będą oddzieleni szybą. Podobnego zdania jest minister zdrowia Adam Vojtiech, który podkreślali w czwartek, że od obowiązku kwarantanny nie ma wyjątków.





Na obecną chwilę nie wiadomo jak dokładnie będą wyglądały środki higieniczno-sanitarne podczas ceremonii.

