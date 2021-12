Koronawirus we Włoszech. Jednego dnia padły dwa rekordy

Podkreślono, że to trzeci dzień z rzędu, w którym wykryto najwyższą dobową liczbę przypadków koronawirusa. W czwartek zarejestrowano ponad 44 tys. zakażeń, a w piątek około 50,5 tys. Ich galopujący wzrost to rezultat szerzenia się wariantu Omikron.

Nigdy wcześniej nie wykonano jednego dnia prawie milion testów. 5,6 procent z nich dało wynik pozytywny.

Z powodu COVID-19 zmarło ponad 136,5 tys. osób

Do szpitali przyjęto 113 osób. Na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 1000 chorych na COVID-19, a na pozostałych oddziałach około 8 900. Liczba zmarłych od lutego zeszłego roku wzrosła do 136 530.

Aktywnych zakażeń jest obecnie ponad pół miliona.

W sobotę poinformowano również, że przybywający do Włoch podróżni w przypadku pozytywnego wyniku testu muszą sami pokryć koszty 10-dniowej izolacji.

Święta z koronawirusem

Test na koronawirusa przed rodzinnym spotkaniem; osoby starsze powinny uważać w kontaktach z dziećmi; należy nosić maseczkę przed posiłkiem i po oraz unikać całowania się w policzek na powitanie i przy składaniu życzeń – oto rady włoskich ekspertów, jak bezpiecznie spędzić Boże Narodzenie.

To będą pierwsze święta i całe ferie świąteczno-noworoczne, w czasie których nastąpi wyraźny podział na to, do czego prawo mają osoby zaszczepione i niezaszczepione. To rezultat wejścia w życie tzw. Super Green Pass, czyli wzmocnionej przepustki sanitarnej, wystawianej wyłącznie osobom zaszczepionym i wyleczonym. Tylko posiadacze takiego "paszportu covidowego" mają wstęp do zamkniętych sal w restauracjach, muzeów, kin i teatrów oraz na masowe imprezy.

Czytaj też:

Eksplozja Omikrona we Włoszech. Liczba zakażeń wzrosła sto razyCzytaj też:

Włoski ekspert: Wzrost liczby zakażeń nie jest porażką szczepień