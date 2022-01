Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zmiany w zasadach izolacji i kwarantanny

Andrusiewicz spotkał się z dziennikarzami na briefiengu prasowym. Ogłosił zmiany w zasadach covidowej kwarantanny oraz izolacji, które zaczną obowiązywać od 2 lutego, oraz przedstawił informacje ministerstwa na temat sytuacji epidemicznej.

Zmiany w izolacji i kwarantannie

– Od przyszłej środy po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 izolacja będzie trwała 7 dni, ale od piątego dnia można wykonać test; jeżeli jego wynik będzie ujemny, to będzie to zwalniało z izolacji – przekazał rzecznik MZ. Zmiany dotyczą medyków zajmujących się chorymi oraz służb mundurowych.

Kwarantanna, jak przekazał Andrusiewicz, skracana jest do okresu pięciu dni. — Po tym okresie nie trzeba się testować. Jeżeli ktoś chce być zwolniony z kwarantanny wcześniej, to w służbach medycznych obowiązuje codzienne testowanie, więc na kwarantannę nikt nie musi być kierowany — mówił Andrusiewicz.

Omikron w Polsce

– Dzisiaj nie widzimy aż takiego wzrostu poziomu zakażeń, jaki notowaliśmy w ostatnich dniach. Widzimy też lekki spadek ten dynamiki tydzień do tygodnia, bo ona jest w tej chwili pod progiem 100 procent.Ale to dalej jest bardzo wysokim wskaźnikiem, 90 proc. tydzień do tygodnia. Zapewne ta dynamika, biorąc pod uwagę na jakich pułapach jesteśmy, a jesteśmy na pułapach blisko 60 tysięcy zakażeń, będzie mniejsza – powiedział Andrusiewicz.

Cały czas spodziewamy się w najbliższych dniach przekroczenia pułapu 60 tysięcy zakażeń – dodał.

Rzecznik MZ mówił o udziale Omikrona w ogólnej liczbie zakażeń koronawirusem.– W sekwencjonowanych próbkach, tych próbek już jest 4340 z wykrytym wariantem Omikron, to 52 proc. biorąc pod uwagę ostatnie 30 dni. Jeżeli byśmy patrzyli przez pryzmat ostatnich 7 dni, ten Omikron jest na poziomie 63 proc – stwierdził Wojciech Andrusiewicz.

– Widzimy więc że tak naprawdę od wczoraj zaczyna się dominacja wariantu Omikron w Polsce i widzimy też jak przybiera nam cały czas fala osób zgłaszających się na testy. Dzisiaj mamy kolejny dzień kiedy jest blisko 180 tysięcy wykonanych testów, w tym w granicach 50 tysięcy testów antygenowych – przekazał.

Czytaj też:

Kurowska: Szwecja przyjęła najlepszy sposób walki z COVID-19Czytaj też:

Dziambor: Milion więźniów chorego systemu. To trzeba skończyćCzytaj też:

Prof. Gielerak: Powinniśmy zacząć traktować COVID tak samo, jak każdy inny czynnik zakaźny